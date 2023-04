Milán no entraba en el guion

El Armani se tomó más en serio el partido El Barça ofreció una pobre imagen

PARA OLVIDAR

Ni el Armani, ni el Barça se jugaban nada importante. Pero, los italianos querían despedirse de su público mostrando una buena imagen, tras una floja temporada en la Euroliga. Por el contrario, para los blaugranas el poder quedar un poco mejor en la clasificación no fue suficiente aliciente como para tomarse muy en serio el duelo. Tan sólo en el primer cuarto, el Barça mantuvo una cierta tensión competitiva. Con Kuric en el cinco inicial, y Laprovittola dándole cobertura, el equipo mantuvo a raya a los anfitriones. Pero, el segundo cuarto fue un preludio de la caída en picado de los culés. En este periodo, los de Saras únicamente anotaron dos canastas de dos, un triple y ocho tiros libres. Capturaron rebotes, en especial en ataque, pero sólo repartieron 2 asistencias. Saras se quejó en el descanso de la poca intensidad y juego físico de los suyos. El Armani jugó durante muchos con la pareja Melli-Voigtmann como hombres altos. Abrieron su ataque y ambos buscaron los triples o, bien, constantes 1x1. La entrada de Hines le dio al Armani más consistencia interior. El partido tenía muy poco ritmo, muchos errores, y era de una calidad ínfima.

MINUTOS PARA TODOS

Saras no tuvo éxito en el descanso. El Barça anotó 12 puntos en el tercer cuarto. En cambio, Messina tuvo la suerte que se activaron sus hombres de perímetro. Sin grandes alardes, pero con ganas, jugadores como Baron, Pangos o Napier complementaron a Hines y Melli. El Barça empezó a desaparecer y vimos más de un tiro de los blaugranas que no tocaron ni aro. Saras, ni chillaba y casi no se levantaba del banquillo. Visto para sentencia. En el último cuarto, el técnico blaugrana dio minutos a piezas como Tobey, Paulí, o Da Silva, para mantener frescos a los teóricos titulares y que todos los jugadores estén más rodados. Cabe reconocer, que estos hombres de rotación aprovecharon sus minutos. Fueron capaces de presionar con constancia y, por ejemplo, Tobey anotó unos magníficos triples. Anecdótico, pero, como mínimo, mantuvieron una imagen aceptable del equipo. Espero que, ante el Valencia, último partido de la liga regular, el Barça también quiera, como ha hecho el Armani, mostrar su mejor cara, para que el Palau, siempre fiel, acabe con buenas sensaciones el partido.

EL ARMANI SE TOMÓ MÁS EN SERIO EL PARTIDO

MELLI ABRIÓ LA DEFENSA DEL BARÇA

Jugando en la posición de pívot abierto, hizo un 3 de 3 en triples, jugó muy bien el 1x1 y, además, capturó 6 rebotes y repartió dos asistencias. Completó un partido muy serio, con gran intensidad, y superando siempre a sus rivales.

UNA POBRE IMAGEN DEL BARÇA

No se puede estar siempre al límite de concentración. Pero esperaba más del Barça en Milán. En especial, en estos momentos en los que los blaugranas están jugando bien y con gran efectividad.