Partido espectacular de un Barça que pudo dejarse los tres puntos y que acabó remontando de penalti en tiempo de descuento. Fue una victoria agónica, con épica y muy sufrida y que puede dar una Liga a los de Hansi Flick. No fue fácil, los azulgranas no mostraron su mejor versión durante los primeros cuarenta y cinco minutos, pero tuvieron cinco minutos brillantes cuando el marcador señalaba un peligroso uno a tres en el minuto 17 de la segunda parte. No obstante, el técnico alemán debe tomar nota del peligro que supone encajar seis goles en los últimos dos partidos.

El juego discreto del primer periodo no gustó nada a Hansi Flick. El once titular de los blaugranas ofrecía un cambio por línea respecto a la última alineación, pero lo más sorprendente fue que Lamine Yamal se quedó en el banquillo fruto de las estudiadas rotaciones del técnico alemán.

Era la primera suplencia del joven delantero en un partido de Liga. Marcó pronto Ferran, que se ha convertido en un futbolista determinante, aunque el gol no desorientó a un Celta que empató al instante y se adelantó por dos veces más ante el desconcierto de los azulgranas.

Fue entonces cuando Hansi Flick reaccionó dando entrada a Dani Olmo y Lamine Yamal. Quedaban entonces 30 minutos para darle la vuelta al marcador. Todo parecía viento en popa cuando se logró el empate, pero el equipo se atascó de nuevo y no podía concretar la remontada. Y sí, fue de penalti. Un penalti claro que no había señalado el colegiado, pero que el VAR se encargó de poner las las cosas en su sitio.

Y, sí, lo lanzó Raphinha y el milagro y la remontada fue para el Barça. Una victoria que representa una inyección de moral para los azulgranas y un golpe durísimo para un Madrid que se las prometía felices. Ahora es el turno es de los blancos que deberán ganar al Athletic si quieren evitar que en el Clásico el Barça pueda proclamarse campeón. Pues eso, que el Barça está a solo diez partidos del triplete.