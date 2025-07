El milagro Flick y Lamine, Pedri y Raphinha

Flick, en un entrenamiento de esta pretemporada / Dani Barbeito

Puede sorprender que el Barça solo haya gastado 25 millones en dos fichajes que satisfacen plenamente sus necesidades. Desde luego, el contraste con los 300 millones que ya ha desembolsado el Liverpool y los casi 200 que se ha gastado el Madrid es brutal. Está claro que estamos ante un verano singular en lo que se refiere al Barcelona.

Hansi Flick quería a un portero y un extremo izquierdo y ya tiene a Joan García y Marcus Rashford. Y además, los tiene por la módica cantidad de veinticinco millones y por la vía rápida, de modo que el entrenador podrá trabajar con ellos el tiempo suficiente como para que empiecen la temporada perfectamente adaptados al juego del equipo y compenetrados con sus compañeros.

Es cierto que no son dos supercracks, los números uno indiscutibles en sus puestos, pero después de lo que le ha pasado al Madrid con Mbappé, eso de los números uno y los fichajes a golpe de talonario es discutible. En ningún sitio está escrito que los fichajes caros sean garantía de éxito. El Barça lo sabe muy bien, Coutinho y Griezmann fueron dos fracasos en el campo y una ruina en la economía que todavía se arrastra.

Quiero decir que hay que fichar según lo que se necesita en cada momento determinado. Volviendo a Mbappé, está claro que su rendimiento individual ha sido bueno, pero se ha cargado el del equipo, que es lo más importante. En las actuales circunstancias, el Barça precisa ajustes estratégicos para asegurar que el rendimiento del equipo sea mejor sin romper el equilibrio exitoso del año pasado.

Con un once de acreditado primerísimo nivel, parece aconsejable dar profundidad a la plantilla para optimizar las condiciones de trabajo y las decisiones del entrenador. Para eso ha llegado Rashford, para que Lamine y Raphinha no tengan que jugarlo todo y así minimizar el riesgo de sobrecargas y lesiones. Y Joan García ha fichado para adelantar el relevo de un Ter Stegen al que su carácter ha traicionado ciertos códigos de vestuario que el entrenador considera sagrados y las lesiones han mermado.

Se hagan o no más incorporaciones, lo que es seguro es que no habrá dispendio económico. El milagro Flick ha hecho posible reconstruir un equipo campeón en tiempo récord, no hace falta fichar a cualquier precio. La historia y el palmarés demuestran que el Barça crea Balones de Oro y el Madrid los compra. Seguimos en esta línea.

Lamine Yamal ya es el futbolista más valioso del mundo, 200 millones. Y entre Cubarsí (80), Balde (60), Casadó (30), Gavi (60), Fermín (50)... suman casi 300 más. Añádanle a Pedri (140) y Raphinha (90) y llegaremos a los 700 millones. Todo esto que se ahorra el club. En el trío Lamine, Pedri y Raphinha, está la clave del Barça de Flick. Cantera, fichajes de futuro y crack remotivado. Es una realidad incontestable que en estos momentos el Barça ya tiene a los mejores y los demás tienen que comprarlos, sabiendo que por mucho que paguen, la mayoría no serán tan buenos.

Los árbitros y la mujer del César

Hay que ser muy inepto, incapaz e irresponsable para presentar un cambio del Comité Técnico de Arbitros como el que ha inventado el presidente de la Federación Española. En un tema sensible como éste, viniendo de una temporada en la que el Madrid ha ejercido una presión durísima contra los árbitros exigiendo un cambio total en la estructura dirigente del estamento, lo que no se puede hacer es cambiarlo todo menos a la esposa del delegado arbitral del Madrid.

Ni contratar a un asesor tecnológico que se declara madridista, raulista e ikerista y que viendo la polémica levantada por su nombramiento, al día siguiente lo empeora con una confesión tan provocativa como la anterior: "Soy del Real Atlético de Madrid". ¡Acabáramos! ¿A qué espera Louzán para cesar a este personaje y al presidente que ha puesto ahí, Francisco Soto, que antes de empezar ya está desacreditado para el puesto? Pero es que hay más: el exfutbolista que formará parte de este tinglado será Alvaro Negredo, por supuesto de pasado madridista.

Y el club que han metido ahí es el Sevilla, donde Negredo jugó cuatro años y actualmente trabaja en la cantera del club. Un engendro impresentable, una tomadura de pelo. Miren, con esto de los árbitros lo mínimo exigible es que las decisiones se tomen bajo la máxima de la mujer del César, ya saben, que además de honrada debe parecerlo. Y aquí, todo parece hecho a la medida del Madrid.