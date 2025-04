El ¿milagro? del Barça en la Euroliga

Peñarroya aguantó el chaparrón de críticas para meter al Barça en los cuarto de final de la Euroliga / FCB

Semana de ‘vacaciones’ para el Barça en la Euroliga. La sexta victoria de los azulgranas en los últimos siete encuentros europeos trajo la tan ansiada clasificación para el playoff, y una recompensa que toca afrontar con humildad y respeto, pero también, con mucha ambición.

Porque no nos engañemos. El camino hacia la Final Four de Abu Dabi tiene a Mónaco como último contrincante, y los monegascos, pese a que son un señor equipo, y seguramente, los favoritos de la eliminatoria, no son ni Olympiacos, ni Fenerbahçe, ni el vigente campeón, un Panathinaikos que deberá batir a Anadolu Efes en los cuartos de final si quiere retener el cetro continental. El Barça ya sabe lo que es ganar a Mónaco esta temporada. De hecho, Joan Peñarroya y sus jugadores lo han hecho por partida doble. Eso sí, con más efectivos de los que dispone actualmente el entrenador catalán, que es lo que me genera mayores dudas sobre el futuro de los azulgranas en Euroliga.

Pero, como si de un acto divino se tratase, y sobre todo, de justicia, ante tantas adversidades sufridas en lo que va de curso (esperemos que la caja de desgracias quede sellada hasta la próxima campaña), al Barça se le presenta una oportunidad de oro para regresar a una final a cuatro que la temporada pasada tuvo que seguir por la televisión.

El Barça, en el duelo contra el Mónaco en fase regular / Dani Barbeito

La pista de Mónaco no asusta

La Sale Gaston Medecin de Montecarlo está muy lejos de ser una de las pistas ‘calientes’ de Europa. Es, de largo, la eliminatoria en la que el factor pista menos perjudica al equipo que no lo tiene. No me quiero ni imaginar el ambiente que va a registrar el Oaka, el Ulker Sports Hall de Estambul o el Pabellón de la Paz y la Amistad del Pireo, en esa lucha por lograr el billete a la Final Four.

A nivel deportivo, el Barça ya ha logrado desactivar las virtudes de un Mónaco sobrado de talento en la línea exterior, con un poderío físico al que la gran mayoría de equipos de la competición no pueden llegar, y a un juego interior que esta vez contará con una pieza nueva e interesante, la del alemán Daniel Theis.

Brizuela jugó su mejor encuentro de Euroliga en Mónaco y quiere repetir actuación en Las Palmas / FCB

Seguir con la buena línea exhibida en Euroliga las últimas semanas

Pero en un equipo en el que las individualidades pasan factura en más ocasiones de lo que desearía Vassilis Spanoulis, el Barça debe seguir exhibiendo esa buena línea mostrada en los últimos partidos, en la que, más allá de seguir siendo un conjunto cargadísimo de puntos, ha sacado a relucir un nivel defensivo criticado en varios momentos de la campaña, pero que fue clave en Estambul para derrotar a ‘Fener’ y certificar este quinto puesto, que permite encarar el cruce con ambición.

Porque sí, ahora mismo, este equipo va lanzado en Europa. Lejos de debilitar al grupo, las lesiones han servido para estirar rotaciones, definir roles, y que los jugadores no tengan miedo a arriesgar en ambos lado de la pista, ya que por un tema prácticamente numérico, tienen asegurados minutos.

Peñarroya está sacando lo mejor de Jabari Parker / VALENTÍ ENRICH

Sin confiarse: el Barça ya desaprovechó una Copa 'favorable'

Transmitido este optimismo previo que me genera la eliminatoria, si algo nos ha demostrado el playoff de la Euroliga es que no hay nada escrito, que los pronósticos suelen quedar en papel mojado, y que cada minuto cuenta. En la Copa del Rey, el escenario para progresar también era favorable, y tras el primer día, la expedición azulgrana ya estaba de regreso a Barcelona. La sensación personal y lo exhibido por el equipo las últimas semanas demuestra que la situación ha cambiado. Lo veremos los próximos días