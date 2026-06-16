Lo de Mikel Oyarzabal y el Barça no es descabellado

Peinar el mercado del ‘9’ y afrontar nombres realistas se está volviendo un dolor de cabeza para Deco y la secretaría técnica. Partiendo de que el Barça ya sale al ‘ring’ con desventaja a nivel económico respecto a transatlánticos como PSG o clubes ingleses, todo se hace muy complicado. Y necesitas que el futbolista en cuestión ponga de su parte, que el entorno apriete, que presione al club propietario, etcétera. Julián Álvarez es el preferido y el objetivo prioritario.

Pero al haberse entrometido el Madrid y Florentino inflando el precio y, de alguna forma, torpedeando la operación todo se ha complicado un poco. La supuesta oferta oficial de 150 millones que realizó el club blanco y que luego expuso a bombo y platillo, lógicamente, beneficia al Atlético, que ya tiene una cifra (muy alta) a la que agarrarse a la hora de negociar con cualquier posible comprador.

Oyarzabal celebra un gol con la Real / Javier Etxezarreta / EFE

Eso no significa que la opción por el argentino se haya caído. Ni mucho menos. Simplemente, atraviesa un pequeño ‘impass’ en el que el Barça debe reaplantear su ofensiva y ver hacia dónde dirige ahora la operación, siendo que el atacante tiene contrato hasta 2030, que el Atlético tiene la sartén por el mango y que la cosa se puede enrocar seriamente hasta final de verano. Más allá de eso, estas dificultades han llevado a seguir explorando otras opciones, unas más realistas que otras. Joao Pedro es un nombre que gusta. Deco ya viajó a Londres (se reunió por Gordon, pero también ha tenido contacto con el entorno del brasileño) y ha habido acercamientos.

El tema Joao Pedro

Se trata de un delantero del perfil que quiere Flick, potente, vertical, con gol, capaz de sacrificarse en la presión. El Chelsea no juega en Europa el próximo curso y estaría encantado de mudarse a Barcelona. Pero la entidad ‘blue’ será otro hueso muy duro de roer. Operaciones que entrañan desgaste y un elevado coste. Luego hay otro nombre. Por ahora, sin rumorología ni reuniones concretas por parte de la secretaría técnica. Es verdad que el partido ante Cabo Verde no fue la mejor 'puesta en escena' del realista. Pero haciendo borrón de este partido, es innegable su valía.

El disparo de Oyarzabal que dio adelantó a España contra Perú / Alex Cruz / EFE

Ciñéndonos a lo meramente futbolístico, Mikel Oyarzabal es un perfil que también hace sentido para este Barça. No tendría un impacto mediático tan importante, pero es un futbolista contrastado, que conoce la competición al dedillo y que no necesitaría un proceso de adaptación muy marcado. Es un gran finalizador, el titular en la selección española, se conoce perfectamente con casi todos los integrantes del vestuario azulgrana.

Otro hueso duro

Es perfecto para jugar de espaldas y para asociarse, se mueve genial entre líneas. Con una cláusula de más de 70 millones, tampoco sería la Real Sociedad una plaza ‘benévola’ para andar a pescar, pero sí se antoja una rebaja en el precio final del delantero. Todo lo que fuera incorporarlo por no más de 50 ‘kilos’ sería un gran movimiento. A juicio de un servidor, claro. Dicho esto, la operación por el ‘9’ está completamente abierta y el de Oyarzabal es solo un nombre que pongo en la palestra. Ya está siendo el gran culebrón.