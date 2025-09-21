Míchel le da la razón a Flick

GIRONA (ESPAÑA), 20/09/2025.- El entrenador del Girona FC, Míchel durante el partido de LaLiga disputado este sábado en el estadio municipal de Montilivi en Girona. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

Vaya por delante que iré siempre a muerte con Míchel. Pero la situación se le ha ido de las manos. Ha perdido el control. No hay nadie al volante de un Girona que ante el Levante demostró, por enésima vez en lo poco que va de curso, que ha perdido su seña de identidad. Y, por ende, ha dejado de ser un equipo. "Quiero a jugadores con orgullo e ilusión por vestir esta camiseta, jugadores que respeten a nuestra afición", aseveró en la previa del visita del Sevilla. Pues ayer, al término del encuentro, se pudo contar con los dedos de una mano a los futbolistas que se quedaron a agradecer el apoyo de la afición.

Y también a los aficionados que se quedaron hasta el pitido final de Alejandro Quintero. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y ver a cientos de personas desfilar y vaciar Montilivi desde el inicio del segundo tiempo chocó una barbaridad. Una hinchada molesta con la gestión de la directiva. No con Míchel. Y, así, la comunión entre la afición y el club vive sus horas más bajas. Jornada cinco, recordemos.

El defensa del Girona FC, Vitor Reis (d) ve la tarjeta roja durate el partido de LaLiga disputado en el estadio municipal de Montilivi en Girona. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

Ni que decir tiene que jugar toda una segunda mitad con dos futbolistas menos es un incordio. El desgaste tanto físico como psicológico es evidente. Pero es cuando el barco empieza a hacer aguas cuando todos deben remar en la misma dirección. Porque cuando uno ya no lo hace - imagínate si son más -, hay un problema. Y de los gordos.

La pasividad defensiva en el tercer y cuarto tanto granota denotó falta de unidad. De orgullo por el escudo. Y ya si cuando el juego está parado se generan conflictos entre futbolistas y el cuerpo técnico... algo está pasando en un vestuario, aparentemente, roto. Como bien enunció Míchel en rueda de prensa, "las cosas no son como uno quiere siempre" y hubo muchos futbolistas "que no estaban ayudando al equipo, que estaban diciendo 'con dos menos, es que mie***'". Y soltó unas declaraciones que explican a la perfección qué ocurre en este Girona: "Sácate el ego ya tío. Yo soy el peor entrenador de LaLiga ahora mismo".

Míchel ante el Levante / EFE

Un 'déjà vu'. No hace mucho que Hansi Flick, tras el empate en Vallecas para ser exactos, manifestó que "los egos matan al éxito". El problema no es tener ego - todos lo tenemos - sino no ser conscientes de que hemos perdido el control. Y en una situación límite como la que se vive en Montilivi hay que aparcar el individualismo y actuar por el bien del colectivo.

Pero quien avisa no es traidor y esto se veía venir desde prinicipios de año. Falta de unidad, poco orgullo y una incomprensible gestión de plantilla que, ahora con la lesión de David López y las sanciones a Vitor Reis y Axel Witsel, deja a Daley Blind como único central disponible para visitar San Mamés. Y rezemos porque a Àlex Moreno no le pase nada...

El fútbol no tiene memoria y muchos ni se acuerdan de la labor del vallecano en Girona. En el mejor Girona de la historia. Que sufre como el que más y es el primero que se desvive para revertir una situación cada vez más límite: San Mamés el martes y visita del Espanyol el viernes. El tiempo se agota.