Messi vuelve a poner al Barça en el centro del mundo

Leo Messi, el mejor futbolista del mundo habló en SPORT y todo el barcelonismo se puso en alerta. Lo escuchamos al día siguiente de entrar en el estadio sin avisar a nadie y fotografiarse en el que muchos denominaban su jardín particular. Fue un acto de espontaneidad y de barcelonismo del que cada uno puede sacar sus propias conclusiones.

No obstante, de sus respuestas en la charla que mantuvo con Albert Masnou se desprende su amor por el Barça y por Barcelona. Es cierto que su irrupción a medianoche fue una vacilada que dio la vuelta al mundo, pero solo una persona que ama profundamente al club es capaz de hacer algo así. Su propósito es volver, y así lo ha contado en nuestro diario. Eso sí, cuando lo haga, debe ser por la puerta grande.

Antes deberá limar asperezas con Laporta. No será de la noche a la mañana, pero seguro que encontrarán un punto de encuentro. El presidente del Barça es el primer interesado en que el mejor futbolista de la historia del club tenga permanentemente abiertas las puertas del estadio. No se trata de olvidar el pasado, pero sí de encontrar alguna fórmula para que la próxima vez que Messi vuelva a Barcelona no tenga que hacerlo a medianoche.

Messi tiene 38 años y pasó su primera prueba en el Barça cuando solo tenía 13. Es decir, ha crecido, se ha formado y tiene parte de su familia y de sus amigos en Barcelona. Sin embargo, lo más importante es que aquí se siente feliz y, como dice en una de sus sinceras declaraciones: “Extraño mucho todos los grandes momentos vividos en Barcelona”. Los de dentro del club, pónganselo fácil; y los de fuera, no lo utilicen. Del resto, ni se preocupen: Leo Messi ya sabe cómo tiene que actuar. Por el momento, ya lo ha vuelto a hacer. Su foto dentro del estadio ya la han visto más de 24 millones de personas y todos han vinculado el Camp Nou con Messi y con el Barça. Una campaña gratuita por la que los de Spotify, Limak y el propio Barça deberían darle las gracias.