Messi trastoca los planes del Barça

Horas decisivas para el club Leo Messi deja tocado al Barcelona con su decisión de irse a la MLS y negarse a esperar a mediados de agosto a que el club catalán tuviera, quizás, resueltos sus problemas de ‘fair play’ para ficharle. Messi, como se pudo comprobar en la entrevista que dio en París, está bajo de ánimos porque no es lo que quería.

Tras su etapa convulsa en París, deseaba regresar donde fue feliz y Barcelona era el escenario ideal. Pero como entiende que no pudo ser, se va a Estados Unidos. Con ello, el Barça se queda tocado porque debe cambiar sus planes deportivos. Xavi, tal y como dijo ayer en una entrevista, y la secretaría técnica del club deben reorganizarse para replantearse la configuración de la plantilla de la próxima temporada, tanto en lo que hace referencia a las bajas como a las altas.

Los condicionantes de la Liga (la regla del 40%) maniatan la planificación deportiva y habrá que ver qué camino toma el club. Toca volver a pensar todos los fichajes y si realmente se da de baja a los jugadores que estaban en el disparadero.

De momento, el club ha optado por algo feo. El comunicado emitido en la noche del miércoles tras conocer la decisión de Leo Messi era evitable, prescindible. No se recuerda un comunicado por un jugador que no forma parte del club. Y el Barça lo hizo. Tampoco es elegante calificar la MLS como “un campeonato con menos exigencias” o corregir a Leo afirmando que Messi tenía la propuesta cuando el jugador dijo en la entrevista que no era seria ni formal. Si lo que pretendía la junta era como vulgarmente se dice salvar el culo, no lo ha logrado. Todo lo contrario, el comunicado es poco señor y era evitable tensar la cuerda cuando Leo no lo había hecho.

El paso dado hasta ese momento había sido positivo porque, aunque no viniera al Barcelona, la junta había logrado acercarse al jugador, romper las barreras que había desde que se fue hace dos años y rebajar la tensión. Ya se hablaban y era un paso previo a fichar por el Barça, o, en el peor de los casos, pensar en el homenaje.