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Opinión

Enric Jové y Carlos Ortet

Enric Jové y Carlos Ortet

Messi, Ronaldo y el eterno debate

Messi y Cristiano, protagonistas del día

Messi y Cristiano, protagonistas del día / SPORT.es

El experimento parecía simple: hacer la misma pregunta a tres plataformas de inteligencia artificial —Gemini, ChatGPT y Claude— en dos idiomas distintos. Primero en español: “Compara la performance de Messi versus Ronaldo en sus primeros partidos del Mundial”. Después, idéntica en portugués. La respuesta escapa al fútbol.

En español, las tres IA tendieron a ordenar el análisis desde la eficacia. Messi apareció como protagonista absoluto: decisivo, productivo, instalado otra vez en el centro emocional del Mundial. Su primer partido no fue leído sólo por los goles, sino por la sensación de control. Cada intervención parecía empujar a Argentina hacia una certeza: todavía hay una historia posible alrededor de su figura.

Ronaldo, en cambio, quedó situado en otra zona narrativa. No como fracaso, pero sí como duda. Las IA coincidieron en que su presencia conserva peso simbólico, atrae marcas, condiciona defensas y organiza emocionalmente a Portugal. Pero también señalaron una diferencia clara: en su primer partido no transformó esa centralidad en impacto definitivo.

En portugués, el tono se suaviza. Aparece una lectura más afectiva hacia Ronaldo: longevidad, orgullo, liderazgo, permanencia. La comparación pasa a ser Messi contra la historia reciente, Ronaldo contra el paso del tiempo.

Gemini buscó equilibrio. ChatGPT es más táctico. Claude eligie una lectura más literaria: Messi como continuidad de una obra; Ronaldo como resistencia de un mito.

La conclusión es incómoda para quienes aún quieren sostener que el duelo fue real. Aquí no es la IA, somos nosotros en primera persona. En este arranque, Messi fue respuesta; Ronaldo fue pregunta. La IA, en español y en portugués, no dijo exactamente lo mismo. Ese sesgo habla de la herramienta. Eso sí, coincidió en lo esencial: uno empezó mandando en el relato; el otro, peleando por no salir de él.

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