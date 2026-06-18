Messi: Ni récords ni historias... ¡Fútbol!

El estreno de Leo Messi en el Mundial’26 ha causado impacto. Sus tres goles ante Argelia lo han convertido en el máximo golejador en la historia de la competición empatado a 16 dianas con el alemán Klose y por delante de leyendas como Ronaldo Nazario, Mbappé, Müller, Fontaine o Pelé. Estadística pura de números relativos ya que el 10 de Argentina ha jugado más partidos -o, en algún caso, muchos más partidos- que sus perseguidores en la clasificación de goleadores históricos. Este récord, o el de jugador con más participaciones en goles mundialistas -24, por encima de los 21 de Pelé- siempre es goloso y, desde luego, dimensiona al personaje.

Sin embargo, lo que convierte en eterno a Leo Messi es su fútbol. El jugador argentino, a punto de cumplir los 39 años, es capaz de seguir destacando en el mejor escenario posible exclusivamente porque sabe jugar muy bien al fútbol. Tan simple y tan complicado como esto: aprendió -porque no lo llevava de serie- a entender el juego desde una mirada coral que le permite, todavía hoy, ser el mejor futbolista dentro del contexto del equipo. Dicho de otra manera, juega y hace jugar gracias a la cabeza, esa misma que da unas maravillosas órdenes a sus pies.

Sus (casi) 39 años -que los lleva bien, pero son 39- le han servido para esto y para saber dosificarse en los partidos y en las temporadas. A ritmo de fútbol europeo hubiera sido imposible llegar a la gran cita del verano en sus actuales condiciones. Un detalle más de su inteligencia futbolística. ¿Saben a qué edades se retiraron los otros grandes mitos de la historia del fútbol? Di Stéfano a los 39, y Pelé, Cruyff y Maradona, a los 37. Eran tiempos sin tanta ingeniería para cuidar el cuerpo y, sin embargo, todos rozaron los 40 vestidos de corto. ¿Se imaginan por qué, verdad? Efectivamente, porque sabían jugar muy bien al fútbol...

Messi es el camino. ¿El único? No, por supuesto, porque el caso de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es muy destacable. También seis Mundiales y, también, muchos trofeos individuales y de equipo en sus vitrinas. El portugués se ha cuidado como nadie y ha demostrado que a base de trabajo -con muchas otras cualidades, desde luego- se puede abrir la puerta, con todo el respeto, del club de los “futbolistas-abuelos”. Su trocito de paraíso, eso sí, será en otra planta, una de un piso inferior a Messi. Y esto, desde luego, no lo decide esta tribuna -ni ninguna otra- sinó el balón.

Marc Casadó vs Marc Cucurella

Cuando Marc Casadó subió al primer equipo hace tres temporadas apenas contó para Xavi Hernández. Era un fijo de Rafa Márquez en el filial pero se le apreciaban carencias que ponían en duda su rendimiento en el Camp Nou. Si el centrocampista hubiera salido cedido nadie hubiera clamado al cielo. En este sentido, curiosamente, la historia recuerda el caso de Marc Cucurella cuando, con apenas 20 años y un partido de Copa a sus espaldas, el Barcelona decidió dejarlo salir para jugar en Eibar y Getafe. No hay culpables. Cada futbolista madura de manera diferente y no hay duda de que nadie podía imaginar en ese momento que hoy tendría 400 partidos en la élite, que estaría jugando un Mundial y que el Real Madrid pagaría 60 millones de euros por él.

Marc Casadó, después de una primera temporada muy brillante, parece haber perdido la confianza de Hansi Flick hasta el punto de estar en la rampa de salida del Barcelona. Por no hablar de su espíritu azulgrana de cuna que llena el vestuario azulgrana cada día, queda claro que Casadó no es Bernal ni Pedri, ni Gavi ni Frenkie, pero también es evidente que cada vez que juega dota de identidad al equipo y le da continuidad al juego de manera eficiente.

¿Seguro que es él quien tiene que salir del club? ¿Puede servir de algo el caso Cucurella? Quizás sería fantástico darle una vuelta más al caso Casadó...