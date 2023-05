Messi negocia jugar en Arabia junto con Busquets y Alba

No hay nada escrito…todavía. Sin embargo, todo está hablado. Son cifras mareantes y cláusulas de súper crack. Messi está cerca de tomar la última decisión importante de su vida deportiva.

Jugar en Arabia Saudí era una idea descartada hace tres meses pero de golpe se ha convertido en la más probable. Leo ha cambiado de planes tras una reflexión profunda después del triste y penoso final que vive en el PSG con mensaje de disculpas incluido. No quiere acabar mal allí pero su futuro está lejos de Paris. Quiere seguir jugando pero sabe que no puede ser al máximo nivel. Es realista y no quiere engañarse a sí mismo.

En el futbol Leo lo ha ganado todo, no quiere ponerse otra vez la presión de conseguir mas títulos. A los 36 años no está dispuesto a que le exijan mas de la cuenta. Piensa mas en el futuro que en el presente. Prefiere asegurarse un contrato de oro y tener una vida familiar tranquila antes que tener la obligación de pelear cada domingo por los tres puntos. Por otro lado, la opción Barça se desvanece influida por la mala situación económica del club y complicada por el “fair play” financiero de la Liga. Fue un sueño alejado de la realidad.

La otra noticia es que Messi no irá solo a Arabia. Lo hará acompañado de sus amigos Busquets y Alba. Considera imprescindible estar arropado por un entorno de confianza y vivir en comunidad. El pasado lunes, cuando visito el país para cumplir un contrato publicitario con el Ministerio de Turismo, el crack argentino dejo claro que su fichaje era un pack de tres, incluso le enseñaron las casas donde pueden residir y el colegio de los niños. Leo ahora no pregunta que jugadores formaran su nuevo equipo, ni le preocupa el entrenador que tendrá, le interesa por encima de todo las condiciones de vida al margen del futbol.

Busquets y Alba conocen el plan y han dado el Ok encantados. En una temporada ganarán tres veces lo que ganaban en un año en el Barça. Es un contrato libre de impuestos. Jugarán y vivirán con su amigo Leo. El centrocampista sabe que en el Barça solo puede renovar a la baja, por el 40% de lo que gana ahora. El defensa es consciente que ha perdido la titularidad frente a Balde y le quieren rebajar el año de contrato que le queda. Jorge Messi negocia por los tres el contrato más importante de la historia del fútbol. No será por dinero ya que allí los petrodólares inundan los pozos de petróleo. En principio hablan de un año ampliable a dos.

A Messi solo le queda una asignatura pendiente, convencer a Antonella de que el regreso a Castelldefels puede esperar. Con dinero todo es más fácil de asumir. Leo no se va a pronunciar hasta que acabe la liga con el PSG. Busquets y Alba tampoco tienen prisa esperando que su gran amigo negocie lo mejor. El contrato que van a firmar, no lo podían soñar ni despiertos.

LEO NO QUIERE ACABAR MAL

El primer objetivo de Messi es acabar bien en el PSG, no salir por la puerta de servicio. No quiere volver a pasar el mal trago de su despedida del Barça. Para ello es capaz de ponerse el traje de los domingos y con posado serio pedir disculpas a sus compañeros y al club por su escapada a Arabia. Una disculpa al mas puro estilo Juan Carlos: Me equivoque, no volveré a hacerlo. Una decisión tomada por sus abogados para que no se compliquen los pagos pendientes.

EL BARÇA NO HA MOVIDO PIEZA

Mucho se ha escrito en la prensa del interés del Barça por incorporar a Messi el próximo verano. Deseos y rumores. Hasta hoy el club no ha movido pieza ni Laporta ha hablado con Leo. Quieren esperar a que la Liga autorice el “fair play” financiero antes de dar un paso en falso prometiendo un contrato que a día de hoy no pueden ofrecer. No quieren que se repita lo que paso hace dos años. La operación Messi no parece que tenga recorrido.