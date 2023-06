Messi le pasa la pelota a Laporta

Parece que Jorge Messi ha utilizado la misma táctica que su hijo Leo y en lugar de marcar los goles, ahora prefiere realizar asistencias. Digo esto, porque hasta ayer, los Messi tenían toda la presión del mundo, pero tras el encuentro entre el presidente del Barça y Jorge Messi quien tiene la pelota en su tejado es el Barça.

Una solo frase lo ha cambiado todo. ‘Leo quiere venir’, dijo el padre del astro argentino en la mismísima puerta del domicilio particular de Laporta. Fue en una reunión informal. El despacho de los Messi está a escasos metros de casa del presidente y la cita estaba acordada desde hace días.

Los Messi no querían hablar hasta que finalizara la Ligue francesa y Laporta aceptó esperar para realizar un último intento. Un golpe de efecto final para convencer a Leo. No hizo falta. La prioridad de Leo es el Barça y Barcelona, pero existen unos condicionantes que pueden impedir la operación.

De cualquier manera, Laporta no se da por perdido y lo luchará hasta el final. Eso sí, el tiempo juega a la contra. Ayer aclararon posiciones, pero no avanzaron mucho. No obstante, mientras hay vida hay esperanza.

Messi quiere venir, Xavi le desea y Laporta lo necesita. Todo va en una misma dirección, pero queda por resolver el límite salarial y la venta de jugadores. Por tanto, no es una cuestión que pueda resolverse de hoy para mañana. Y, claro, Messi puede esperar, pero solo lo hará si tiene garantías de éxito.

En su recuerdo queda aún aquel regreso de Ibiza para firmar la renovación... En fin, que no será fácil y solo el empeño de Laporta y el amor de Leo por el Barça pueden obrar el milagro.

Trabajo para Alemany

El futbolista del Manchester City, Ilkay Gundagan, tiene tres ofertas sobre la mesa. Una del City por una temporada, otra del Arsenal por dos temporadas y una del Barça por tres temporadas al precio de una. Ninguna de las tres el convence.

A sus 32 años está esperando una cuarta oferta. La de Arabia. La que le permitiría prejubilarse con un contrato multimillonario y compitiendo sin demasiado esfuerzo. Fichar cada día es más complicado.