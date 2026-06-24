Messi, Julián Alvarez y un nombre en común: Barça

Felicidades, Leo. Cumples hoy 39 años y estás en tu ‘prime’ de madurez. Casi me atrevo a afirmar que te veo mejor que en el Mundial de Qatar, que ya es decir. Felicidades, querido para siempre. En tu casa y en la mía, que también es la tuya. Felicidades, ser extraordinario, por dotar de calificativos al lenguaje del fútbol. Es difícil, ya lo ha reconocido Scaloni, describir lo tuyo aunque nos dediquemos al noble arte de la comunicación en general y la palabra en particular. No nos alcanza, admirado.

Este primer párrafo lo tenía escrito desde que, en el minuto 92, Messi volvía a dibujar lo suyo. Con el trazo de casi siempre y la voluntad que empuja a un genio, firmó una nueva victoria de Argentina y un nuevo récord. Es inevitable vincular su nombre a Barcelona y al FC Barcelona. Por lo que ama, por lo que le aman, por lo que dio y por lo que, por desgracia, no se le permitió. Muchos silencios detecto por ciertas zonas blaugrana de influencia y muchos labios mordidos ante el fenómeno.

Si hacen números, se les descuadra la caja con un Leo vestido hoy con la camiseta azulgrana. Los errores, en este caso, ni se pagan ni se cobran. Te sitúan en un limbo cómodo que permite a los hacedores de tamaño dislate colocarse en los márgenes de la situación. Menos mal que el jugador está por encima de todos ellos y nos permite ir cerrando -poco a poco, qué maravilla- su historia profesional con ribetes de oro.

En paralelo a este Messi histórico y estelar, caminaba por la misma zona mixta el chico que tenía un ídolo, él, y un sueño: jugar en el Barça. Estoy 99% segura que Julián Alvarez avisó a los compañeros y, sobre todo a su capitán, que en ese espacio mediático iba a gritar a los cuatro vientos que se quiere marchar del Atleti. Desvelaba Matías Palacios, periodista de El Chiringuito apenas tres meses después de su llegada al club ‘colchonero’, que el chico no estaba a gusto con Simeone. Que no le acababa de convencer el proyecto, ni el sistema ni lo que, intuía, iba a ser el futuro más inmediato. A pesar de ello, su hoja de servicios goleadores en el Atlético de Madrid no está nada mal. Y si hablamos de la Champions, una alfombra rojiblanca le deben poner por haber llevado al club a unas semifinales.

Pero el chico no estaba a gusto. Y así lo comunicó en febrero en un ‘mano a mano’ con un importante, importantísimo, directivo del club. Hubo buenas palabras y mejores promesas. La realidad es que a este activo económico no le tratan como a un trabajador/persona que busca una salida a su insatisfacción. Es un número con muchos ceros. Y el protagonista de algunos tuits firmados por el community manager del Atlético al que ya se le han indigestado las bolsas de pipas y caducado las entradas de Bud Bunny.

La historia, siempre precisa y muchas veces preciosa, nos ha situado a dos futbolistas argentinos en tiempo y hora idénticos pero con realidades diferentes. Y un nombre en común: el del FC Barcelona. El pasado y el presente con visos de futuro aunque con un largo y tortuoso camino por recorrer este verano. Eso sí, el primer pago del fichaje lo hizo el lunes Julián Alvarez. Que D10s le bendiga.