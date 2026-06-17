¿Pero Messi no iba a Miami a jubilarse?

Esa era la pregunta que flotaba en el aire de Kansas City mientras la red de la portería de Argelia aún temblaba por tercera vez. Algunos quisieron vender el viaje de Leo Messi a Florida como una especie de jubilación anticipada: un pacto de no agresión con el tiempo, un rincón soleado donde firmar autógrafos, disfrutar de la calma y jugar al fútbol con la placentera parsimonia de quien ya se pasó el juego en Catar.

Y sin embargo, bastaron noventa minutos del Mundial para desmontar el mito del retiro dorado. Lo que vimos sobre el césped no fue a alguien que vive de rentas, en absoluto, vimos a alguien competitivo, voraz y que parece que ha encontrado en Estados Unidos el laboratorio perfecto para su eterna juventud.

Resulta que Miami no era la sala de espera de la jubilación, sino el cuartel de invierno ideal. Lejos del desgaste diario y la asfixiante trituradora mediática de la élite europea, la MLS le ha ofrecido a Messi el ecosistema idóneo: la distancia justa para dosificar el físico, la tranquilidad necesaria para recuperar la frescura mental y el ritmo competitivo exacto para mantenerse afilado.

El resultado es la feliz ironía que hoy saborea el fútbol mundial. Quienes pensaban que cruzar el Atlántico era bajar los brazos, han podido contemplar a un futbolista que arranca su sexto Mundial firmando un 'hat-trick' y celebrando 200 partidos internacionales con la frescura de un debutante.

Messi no fue a Miami a despedirse del fútbol, fue a demostrar que tiene hambre infinita y goles por doquier en sus piernas.