¿Y si Messi gana ahora el Balon de Oro?

Fue irse del FC Barcelona y empezar a ganar títulos con la selección argentina absoluta. Toda una vida compitiendo por unos colores y solo logró tocar el cielo cuando empezó a desvincularse del Barça. Cosas de la vida. Sí que había ganado antes el Mundial Sub 20 y unos Juegos Olímpicos, pero tenía un muro a derribar con la absoluta. Y le costó. Tanto que incluso hizo un amago de retirada pensando que él era el problema de este mal fario. Pero por suerte volvió y su relación con los títulos cambiaron por completo.

Una selección perdedora, llena de problemas, se convirtió en campeona del mundo en una ocasión y finalista en la siguiente. El mismo balance mundialista que Diego Armando Maradona, con quien fue comparado en su país durante toda su carrera pese a haber ganado más títulos que el pelusa.

Ahora se retira de la albiceleste siendo aún el mejor jugador del equipo. Algo que quedó claro en el Mundial de América del Norte. Fue tan decisivo, mostró que tiene tanto fútbol, que se reposicionó como candidato al próximo Balón de Oro.

Lo que parecía imposible desde su partida a la MLS es hoy una realidad. ¿Puede ganarlo otra vez? Claro que sí. Pocos han hecho tantos méritos. Y todo eso con 39 años. Una carrera ejemplar, única, especial que podría vivir lo innimaginable el próximo mes de octubre en Londres.