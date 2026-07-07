Messi elegirá cómo y cuándo se despide del Mundial

Contra todo pronóstico, el Argentina-Egipto se convirtió en uno de los partidos más vibrantes del Mundial. Empeñada en vivir en una montaña rusa, la selección albiceleste jugó con fuego y estuvo a punto de quemarse.

Al rescate acudió, como siempre, Leo Messi, autor del gol que permitió respirar a su equipo, el de la salvación, el que aseguraba al menos la prórroga. Ya no se trataba de aumentar sus cifras goleadoras, de consolidar su condición de Bota de Oro del Mundial, sino de mantener vivo a su país y de algo mucho más intangible, pero igualmente importante: se trataba de no irse del Mundial en octavos de final ante Egipto, una selección meritoria pero que no forma parte de la elite histórica del torneo.

Messi podrá despedirse -o no- del Mundial, pero da la sensación de que lo hará a lo grande: si gana, coronándose por segunda vez, igualando lo que nadie alcanza desde 1962 (ganar dos Mundiales seguidos); si cae eliminado, lo hará también a lo grande, no ante Egipto, en los octavos de final y tras fallar un penalti. El ejercicio de supervivencia de Argentina corrigió ese error histórico: hubiera sido antinatural despedirse así de Messi.

Más allá de Leo, lo ofrecido por Argentina invita a la reflexión. Es un equipo con poco fútbol, pero dos argumentos muy sólidos: el primero se llama Messi. El segundo tiene que ver con el carácter, el arrojo, el coraje, la competitividad llevada al extremo. ¿Servirá para que Argentina llegue a la final? Nadie tiene la receta, lo que está claro es que cuanto más avance el campeonato, más crecerá el equipo. Algo similar ocurrió hace cuatro años en Qatar.

Futbolísticamente, Argentina no está entre las cuatro mejores selecciones de este Mundial. Pero en cuanto a raza, personalidad, osadía y empuje, pocas selecciones le igualan. Es algo que va más allá del vestuario: tiene que ver con la mentalidad, con la pasión, con la seguridad de saber que un país entero se vuelca sin dudas, sin complejos y sin fisuras con sus jugadores. Parece un argumento populista o baladí, pero en un Mundial, eso también pesa.