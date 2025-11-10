Cuando Messi era un desconocido en Barcelona

La imagen de Leo Messi volviendo al Spotify Camp Nou ha revolucionado al barcelonismo. El argentino retornó, por pocas horas, a su casa sin que nadie lo supiera. Leo volvió a aquellos años (200-2004) en los que vivía en Barcelona pero podía caminar por la calle sin que nadie lo reconociera.

Solo los abonados a Canal Barça/Barça TV tenían información puntual de la gran perla que había captado el club blaugrana para progresar en la mejor cantera del mundo.

Messi en la temporada 2001-02 / Fernando Zueras

Messi es un talento natural que nació para jugar al fútbol pero sus cualidades innatas tuvieron la suerte de caer en el club que mejor cuida el fútbol base. En el Barça se le mimó y potenció de tal manera que su escasa estatura no fue un problema para que pudiera explotar su ingente potencial.

Messi creció en el Barça en una época en la que se había creado el ‘mantra’ entre la profesión periodística en Barcelona que el Espanyol tenía mejor cantera que el Barça. Defender esta idea mientras crecían en La Masia Iniesta, Leo, Piqué o Cesc es una de las barbaridades más grandes que se han dicho nunca en el mundo del fútbol.

Leo Messi antes de explotar en el primer equipo / Pedro Castroverde

Messi era entonces un desconocido para el 99% de los culés. Si años después Bojan era conocido antes de debutar con el primer equipo o Ivan De la Peña había sido anteriormente un fenómeno mucho antes de saltar al Camp Nou , Leo Messi creció en la cantera sin que los culés supieran que en su cantera se estaba cocinando el mejor futbolista de la historia. Dicho hoy parece algo increíble.

Teníamos entre manos una ‘bomba’ y no lo sabíamos. El resto de la historia es más que conocida y lo más increíble es que solo un mago como Messi ha sido capaz de revivir la condición de persona anónima en su casa.