"Messi no corre"

¿Corre o camina? Esa es la absurda pregunta que persigue a Leo Messi desde hace más de una década. Si a estas alturas todavía no había quedado claro, la verdadera cuestión debería ser otra: ¿por qué sigue llegando antes que todos caminando?

Hace tiempo que el relato en el fútbol está cambiando. En plena era de la tecnología, los datos tienen un peso importantísimo en el día a día de los clubes. Y eso, por supuesto, tiene muchos aspectos positivos: permite a los entrenadores planificar sesiones más específicas, mejorar la preparación física de sus jugadores y disponer de herramientas cada vez más precisas para interpretar el juego. Pero también tiene su parte peligrosa.

El exceso de datos, cuando se leen sin contexto, puede confundir más que aclarar. Incluso puede alterar la percepción de lo que realmente sucede sobre el campo. Por no hablar de esa creciente obsesión por controlarlo absolutamente todo, hasta el punto de encorsetar la creatividad de los futbolistas con más desparpajo. Para gustos, los colores.

Lo que sí parece un hecho palpable es que cada vez se concede más importancia al físico de los jugadores: a su capacidad para abarcar campo, acumular kilómetros o alcanzar una velocidad punta de atleta. Pero correr mucho no significa ser bueno. Ni siquiera significa jugar bien. No hay que confundir correr con esforzarse. Son cosas distintas, y Messi lleva toda una vida demostrándolo. Es más: el astro rosarino se ríe (y se ha reído durante años) en la cara de quienes, con mala intención, han repetido una y otra vez que “no corre, camina”.

Porque Messi camina, claro. Mucho. Los datos no mienten. Ante Cabo Verde, en 120 minutos, recorrió 10,36 kilómetros. De ellos, 7,03 fueron andando. Pero la cosa tiene más miga: esprintando apenas acumuló 56,6 metros. Vamos, ni medio campo. Y aun así, golazo y asistencia. Y ya van siete 'dianas' en esta Copa del Mundo.

Messi, caminando, ha ganado ocho Balones de Oro, todos los títulos que se puedan imaginar y ha convertido estadios como el Santiago Bernabéu en su jardín particular. Que se diga que “no corre” es, en realidad, un halago. No le hace falta. Lo que vuela es su cabeza, que sigue funcionando a una velocidad que nadie más alcanza. Eso sí que corre. Más que el resto. Y mientras siga así, cuidado. Ya lo están viendo.

No es que Messi no corra porque no pueda. Es que corre cuando debe. Y casi nunca debe. Lógicamente, los 39 años que hoy luce no son los 26 de un futbolista en plenitud física. Pero ahí está la diferencia entre un futbolista normal y un jugador eterno. Cuando parece que está fuera del partido, recuerden que Messi, realmente siempre está por encima.

Y si alguna vez cayeron en el error de señalar que “Messi no corre” con la intención de machacarlo, no se preocupen. También lo hicieron personalidades del deporte rey. Lo dijo Van Gaal en Qatar, por ejemplo, y Messi lo mandó para casa.

Ojalá Messi siga caminando mucho tiempo. Y ojalá lo hubiera hecho más tiempo en el Barça.