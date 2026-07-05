Messi y Cabo Verde son todo lo que está bien en el fútbol. El primero es el mejor jugador de la historia, quienes sostienen lo contrario son quienes deben aportar las pruebas. El segundo representa el cambio de rumbo del deporte más popular del planeta, que seguirá siéndolo durante milenios, por mucho que un microchip decida algún día qué tipo de peinado debe ser reglamentario en Croacia. Messi es de Cabo Verde y en Cabo Verde hay un Messi en cada partido. Un jugador llamado a hacer historia desde los márgenes, como hicieron Vozinha y después Sidny Lopes Cabral.

Vozinha y Sidny, antihéroes licenciados

Son solo dos nombres de una nómina maravillosa que será recordada con el paso de los años. Nos acordaremos de aquel portero cuarentón que merecería una retirada dorada en Arabia Saudí. Y del soldado de Mourinho al que le cayó de todo por cambiarse la camiseta con Vinicius en pleno caso Prestianni, cuando todavía jugaba en el Benfica. Su parábola para llevar a la campeona del mundo al límite debería estudiarse como uno de los mejores ejemplos del poder transformador del fútbol. Sidny, un muchacho que transitaba por la tercera división alemana sin imaginar que acabaría escribiendo una página en la historia de los Mundiales.

Lionel Messi (i) de Argentina y Vozinha de Cabo Verde reaccionan este viernes, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). / Alberto Boal / EFE

No hay mayor espectáculo igualador que un torneo a vida o muerte en el que se representa a una nación. Y esa nación no siempre coincide con el país que figura en el pasaporte. Cabo Verde, como tantas otras selecciones, está formada por hijos de la emigración que eligieron libremente cuál era su casa. Nosotros hacemos exactamente lo mismo durante un Mundial. Cambiamos de nacionalidad cada dos horas. El que no fuese argentino en Qatar tenía un problema. Y quien no haya sufrido con el niño de la grada de Miami tras la eliminación de los Tubarões Azuis quizá debería preguntarse cuándo dejó de emocionarse.

El paso de las eliminatorias nos irá arrebatando protagonistas. Se marchará el Profe Alfaro con sus citas de Aristóteles y desaparecerá la tierra colorada de Paraguay. Pero cuando dentro de unos años abramos el álbum de este Mundial ahí seguirá Eustaquio, llorando por unos padres que emigraron para regalarle un futuro mejor en Canadá. El fútbol continúa siendo la mayor fábrica de oportunidades que existe. Un deporte que nos ha regalado a figuras como Messi y Cristiano Ronaldo para que nuestras vidas dejen de ser un monólogo interior ocupado únicamente por nuestros propios problemas.

La angustia de Scaloni y el deber de Cristiano

No hay mayor pobreza que la de no sentir. Y este torneo consigue que todo lo virtual vuelva a hacerse analógico con una tanda de penaltis en la que casi no quieres mirar cómo Souttar coloca el balón. Cómo no querer ser amigo de Brian Cipenga después de volver loca a la defensa de Inglaterra. Cómo no sentarse a conversar con Bubista para entender cómo convirtió un pequeño archipiélago en un ejército de demonios capaces de mirar a cualquiera a los ojos.

El entrenador de Argentina Lionel Scaloni (d) habla con Lionel Messi este viernes, en un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). / Alberto Estevez / EFE

Es difícil predecir hasta dónde llegarán las fuerzas de Argentina y, sobre todo, las de un Scaloni que afronta cada eliminatoria con la angustia de saber que una derrota pondrá fin a una era. Ya no digamos Portugal, caminando sobre el alambre de un torneo que consume las últimas oportunidades de Cristiano Ronaldo. Todo ello mientras deja en la lona a Modric y desmonta, de una vez por todas, mitos como el de Lineker y aquellos once alemanes que siempre ganaban. Hoy cualquier imperio puede perder la compostura en un mundo de mil batallas, donde África reclama el espacio que durante demasiado tiempo le fue negado por el colonialismo.

Pocas selecciones representan mejor el espíritu competitivo que asociamos a Messi que esta Cabo Verde empeñada en desafiar a gigantes sin complejos. En este Mundial nadie le tiene miedo a nadie. Ni siquiera a los organizadores de un torneo que terminaron creyéndose su propio formato gracias a equipos como el de Bubista. El fútbol sin fronteras que tanta falta hace en un planeta que algunos siguen creyendo suyo simplemente porque tienen dinero. Para tranquilidad de todos, los billetes todavía no rematan de cabeza.