Messi es del Barça

Messi es nuestro. A pesar de su abrupta salida del Barcelona, nadie podrá negar NUNCA que el mejor jugador de todos los tiempos se crió, se creó, creció, se formó, maduró y campeonó en el Barça. Es hora de reivindicar el barcelonismo de Messi como corresponde según sigue creciendo su imagen casi imparable.

Su carrera y progresión, su dimensión y sus éxitos no se entenderían sin el Barcelona. Aún recuerdo los duros y difíciles comienzos que tuvo en la selección argentina. Le acusaban de no rendir al mismo nivel que en el Barcelona e incluso, muchos, le repudiaban. Ahora hasta los más fieles devotos de Maradona se rinden a Messi. Tardó mucho en poderse ganar el corazón de los argentinos que hoy sí, le profesan una enorme devoción, como no puede ser de otra manera.

Luego tuvo que irse a París contra su voluntad. Y esa afrenta ya no tiene remedio. Forma parte de la historia de amor y desamor y de uno de los más graves errores de la historia moderna del Barcelona. Pasemos página ya. Miremos hacia adelante y al futuro. Por si alguno dudaba de su barcelonismo, ahí está la foto icónica en el Camp Nou remodelado. Era toda una declaración de amor al Barcelona.

Reivindico el barcelonismo de Leo porque es innegable y porque el Barça debe recuperarlo. Ese patrimonio creado y amamantado en Can Barça no puede desaprovecharlo en un futuro, ni tampoco permitir que nadie se apropie de él. Messi es y será la mayor leyenda del fútbol y debe unir su camino al del Barcelona para siempre.

El Barça es Messi y Messi es el Barça, indisociable, inseparable. Que esa abrupta salida del Barça no empañe su imagen inseparable del Barcelona. Es una obligación moral y social recuperar a Messi para la imagen del club y no permitir que otros aprovechen lo mucho que sintieron juntos Leo y el barcelonismo.

Messi sigue pulverizando todos los récords, ahora también el del goleador histórico de todos los Mundiales que tenía el alemán Klose con 16 y que ha puesto, de momento en 18 con 39 años, que cumplió ayer, y viendo lo que le va a exigir Mbappé, no me extrañaría que aumentara sus cifras para casi ser inalcanzable. Lleva dos Mundiales consecutivos a nivel increíble, portentoso y muy goleador. El es así. Lucha contra la historia, lucha contra su propia grandeza y leyenda, que crece día a día sin parar.

Y esa historia vinculará su alargada figura a la vida del Barcelona. A esos casi 20 años de barcelonismo en vena que vivió cuando llegó siendo solo un pibe desde Rosario. Ahora todos, todos, quieren subirse al carro del más grande, ahora es muy fácil.

Lleva ya dos premios al mejor jugador del partido, dos MVP ya en el Mundial en los dos primeros partidos. Cinco goles en dos partidos. ¡Y este miércoles cumplió 39 años.! Incluso, el inexorable paso del tiempo parece que no acaba con él.

España ya sabe ahora que tiene que ganar o quedar primera de su grupo para evitar a la gran bestia del Mundial que es Leo Messi y su voracidad competitiva. Ha llegado pletórico al torneo.

Sería además un sueño lindo para el mundo del fútbol y del barcelonismo, ver una final entre Messi y Lamine Yamal, entre la Argentina del genio de Rosario y la España del portento de Rocafonda. Un partido generacional. Un duelo de genios. Del pasado, del presente, del futuro... y de la historia. Una historia forjada en blaugrana. Con puro sentimiento culé. Le pese a quien le pese.