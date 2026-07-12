Un mes esperando a Julián Álvarez

Ya era hora. A los 112 minutos de un partido cerrado con candado suizo, Julián Álvarez decidió que basta. Recibió en la izquierda, movió hacia dentro y sacó un derechazo cruzado desde 25 metros que se clavó en el ángulo de Kobel. Uno de los goles del Mundial. Probablemente el más bello. Y, sobre todo, el más necesario: porque hasta esta madrugada en Kansas City, la defensa del título era una empresa unipersonal que llevaba la firma de Leo Messi.

Seamos claros. Argentina está en semifinales con un 3-1 en el que, por una vez, Messi no tuvo que mojar: marcaron Mac Allister, Julián y Lautaro. Una rareza en este Mundial, porque hasta hoy la defensa del título era una empresa que cargaba casi en solitario su capitán de 39 años: 8 goles, líder de la tabla de artilleros junto a Mbappé, la remontada épica ante Egipto cuando el equipo agonizaba. Mientras tanto, sus delanteros miraban. Julián acumulaba partidos de trabajo sin premio. Lautaro entraba y salía del once sin morder. Y el mundo se preguntaba lo de siempre: ¿qué pasa cuando Leo no aparezca?

La Araña despertó en el momento justo

La respuesta llegó en la prórroga. Cuando Suiza, con diez tras la expulsión de Embolo por simular una falta de Paredes que el VAR desenmascaró, se atrincheraba soñando con los penaltis, apareció el delantero del Atlético de Madrid para pintar un cuadro. No fue un gol: fue una liberación. La de un equipo que empataba desde el tanto de Ndoye (66') pese al madrugador cabezazo de Mac Allister (10'), y la de un jugador señalado que eligió la noche más grande para reivindicarse.

Y detrás llegó Lautaro, al contragolpe, cazando un rebote para cerrar el partido. Dos gritos de los dos nueves. Dos deudas saldadas de golpe.

Inglaterra, aviso a navegantes

El miércoles espera Inglaterra, con un Bellingham desatado tras su doblete a Noruega. Será otra guerra. Pero Argentina llega con algo que no tenía hace una semana: la certeza de que Messi ya no está solo. La campeona ha ganado sus siete partidos en este Mundial y ahora, además, dispara con más de una bala. Malas noticias para todos los demás.