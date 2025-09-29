El mérito de ganar sin (demasiado) brillo

Lamine Yamal y Lewandowski celebran el 2-1 en Montjuïc ante la Real / Valentí Enrich

Cuando el Real Madrid saca adelante sus partidos con más oficio que brillantez, se elogia su pragmatismo. Cuando al Barça le ocurre más o menos lo mismo (ganar sin deslumbrar, con algo de sufrimiento y con un marcador ajustado), se suele mirar la otra cara de la moneda: que si falta fluidez, que si conviene jugar con tal o cual futbolista, que si hay que tener más presencia en el área, que si la salida de balón no es del todo limpia… Debates muy futboleros, en cualquier caso.

En el sentido puramente estético, en el Barça el listón está mucho más alto.

No basta con ganar, hay que enamorar: sucedió ante la Real Sociedad, tras una primera parte más bien gris. En la grada se palpaba una cierta inquietud, no tanto por el resultado (1-1 al descanso) sino porque el Barça no fluía.

Luego entró Lamine Yamal y el panorama cambió radicalmente: tener jugadores tan diferenciales siempre es una bendición. Futbolistas como Lamine acaban con cualquier debate: si está en el campo, no importa demasiado que el Barça esté jugando mejor o peor.

Lamine es capaz de jugar su propio partido y de encender la chispa de la remontada. En este caso, asistiendo a Lewandowski, otro de esos pistoleros que nunca falla. Pasan los años y, parafraseando a Monterroso, ‘todavía estaba allí’. Ajeno a debates sobre el futuro del ‘nueve’ o sobre su edad o sobre su papel en la selección, Lewandowski siempre aparece. ¿Lo hará en partidos de mayor exigencia? Lo más probable es que sí.

En la estadística aparecerá que el choque ante la Real Sociedad supuso el bautizo de Dro, un prometedor media punta nacido en Galicia pero criado a todos los efectos en La Masia: aparquemos la tentación de compararlo con Iniesta o con Pedri y dejémosle margen y tiempo para crecer. Lo que apuntó ante la Real invita al optimismo: no todos se atreven a pedirla y a jugar con tanto descaro en su estreno en Primera división. Llegarán goles y asistencias y pases filtrados con su firma, pero conviene no tener prisa ni acelerar los plazos naturales de crecimiento de cualquier jugador.

El partido por otra parte, confirmó a Remiro como uno de los mejores porteros de la Liga: hubiera sido interesante asistir a un pulso entre el meta de la Real Sociedad y Joan Garcia, dos porteros que tarde o temprano acabarán coincidiendo en la selección española. No es un detalle menor, porque estamos en temporada preMundial y quien más quien menos (sobre todo los jugadores), tienen en la cabeza la posibilidad de acudir a ese gran escaparate. No es fácil jugar un Mundial: muchos grandes de la historia del fútbol lo saben. Aún queda mucho, pero el Mundial empieza a jugarse mucho antes del verano y conviene estar bien posicionado.