¿De quién es mérito la explosión de Pedri?

Pedri ofreció todo un recital en Da Luz / Valentí Enrich / SPO

Hay partidos que marcan para siempre la carrera de un futbolista. La monumental exhibición de Pedri en Lisboa será probablemente el punto de inflexión definitivo de su carrera, algo así como su solemne entrada a la adultez futbolística.

La obra de arte que construyó el canario contra el Benfica no la refleja ninguna estadística (quizás solo su 92% de pases acertados) y desmiente este aburrido periodismo que pretende explicar la magia del fútbol con la frialdad de los números. A Pedri ni siquiera le hizo falta anotar ningún gol ni hartarse a dar asistencias para completar el mejor partido de su vida, le bastó flotar como un extraterrestre sobre el césped sin que el Benfica acertara a adivinar jamás en qué lugar secreto escondía el balón.

Después de un par de temporadas con altibajos por culpa de las lesiones, Pedri está ahora en el mejor momento de su vida y pocos dudan de que actualmente es sin duda el centrocampista más en forma del mundo. Y crece la sensación que en breve puede entrar a formar parte de este selectísimo grupo de centrocampistas que han marcado la historia moderna del Barça y que definían por ellos mismos lo que entendemos como estilo blaugrana: un club que fundó Guardiola, y en el que hasta hoy solo han podido ingresar Xavi, Iniesta y Busquets.

Después de la apoteosis en Lisboa, Pedri parece destinado a ser el quinto grande de esta saga inolvidable. Llegados a este punto, cabe preguntarse de quién es mérito su gran explosión futbolística. La historia es sencilla pero aleccionadora: en 2019, bajo el mandato de Bartomeu, Ramón Planes y José Mari Bakero se fijaron en el pequeño Pedri, que estaba a punto de debutar en Las Palmas con solo 16 años.

El Barça se movió rápido y lo fichó por 5+25 millones, pero lo dejó hábilmente cedido a su club de origen. En agosto de 2020 aterrizó en el Barça, y Koeman lo hizo debutar con solo 17 años. Con Xavi dio otro gran salto de calidad, y tras unos meses irregulares, ha llegado con Flick a su nivel más alto. Hace algunas semanas, Laporta ató su renovación hasta 2030, algo que sin duda ha contribuido a que encuentre la estabilidad necesaria.

A Pedri lo han catapultado tres entrenadores y dos juntas directivas, curiosamente enfrentadas entre sí. ¿De quién es, pues, el mérito de Pedri? Para los sectarios, la respuesta es decepcionante: el mérito es de todos, es decir, del Barça. En la historia de Pedri no hay un solo héroe, hay muchas decisiones muy bien tomadas por gente muy diferente. Ninguna secta blaugrana puede lanzar a Pedri encima de ninguna otra secta, ni los 'trolls' pueden reivindicarlo como un triunfo de los suyos o un fracaso de los otros.

Pedri es el enésimo ejemplo que prueba que los éxitos casi siempre son colectivos. No, en el Barça no hay salvadores mesiánicos sino buenos profesionales que solo trabajan bien cuando no se les intenta manipular sectariamente. Lo sentimos, pero Pedri no sirve para alimentar falsas guerras civiles. Solo sirve para hacer al Barça más grande.