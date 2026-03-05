¿De quién es mérito la aparición de esta generación 007?

La herencia que ha recibido el FC Barcelona es de oro. Pese a quien quiera atribuirse el mérito absoluto de todo, y publique libros para resaltarlo, estos chicos como Cubarsí, Lamine o Bernal, acompañados de otros como Fermín, Balde o Eric, son los que le están permitiendo al Barça levantar el vuelo tras una etapa de debilidad deportiva y económica.

Que aparezcan jugadores con solo 16 o 17 años en el primer equipo con este talento comoCubarsí, Lamine oBernal es una bendición para el barcelonismo, un seguro de vida para la próxima década. Llegaron al club en 2007 y ahora, apenas recién cumplida la mayoría de edad, ya son la columna vertebral del primer equipo. Curioso que uno sea defensa, el otro centrocampista y el otro delantero, una por posición para que quede claro quien es la referencia en cada zona del campo.

En este proceso hay que elogiar a quien les fichó, a quien les entrenó en la cantera y a quien les dio la oportunidad de debutar en el primer equipo. En este proceso hay que destacar personajes hoy ‘liquidados’, pero cuya labor fue decisiva para disfrutar ahora de estos jugadores y ver el futuro con mucha esperanza.

Mérito de todos

Y estamos hablando de directores deportivos como Jordi Roura o Aureli Altimira, pero también entrenadores como Jordi Font, Albert Puig, Ivan Carrasco, Iban Cuadradro o Oscar López. No solo eso sino también directivos como Xavi Vilajoana o presidentes como Josep Maria Bartomeu. Y también entrenadores como Xavi Hernández, que les dio el despaldarazo defintivo.

El Barcelona es tan grande que no es solo cosa de unos ni de otros. Los que ahora mandan tienen su mérito, y los que lo hacían antes, también. Al fin y al cabo, la virtud es mantener una filosofía, una idea, un protocolo, un estilo en el que trabajar, independientemente de quien mande.

Esta es la grandeza del Barça, la que lo hace diferente a todos los clubes del mundo, la que le da un punto diferencial y que acaba siendo la envidia de todos.Porque tener una características así de única es la mejor campaña mundial para que aficionados de todo el mundo se pongan la camiseta del Barça.