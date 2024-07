No nos merecemos sus vacaciones

Norris, Piastri y Max Verstappen, en plena batalla / EFE

Spa Francorchamps no sólo es el circuito más largo del campeonato. También, probablemente, uno de los escenarios -si no el que más- que unen a la mayoría de los aficionados en destacarlo entre los más majestuosos del calendario.

Las últimas ediciones del GP de Bélgica, no obstante, no han destacado por entregar carreras muy emocionantes. Sin embargo, la cita de Las Ardenas se presenta con muchos alicientes esta vez. Y no únicamente porque hayan reasfaltado completamente su superficie, lo que podría conducir a una caída de los cronos significativa, como ya se vio en las 24 Horas de Resistencia que cada año reúne en este lugar a la flor y nata de los GT.

También por que han modificado las zonas de DRS en aras de potenciar los adelantamientos y, por supuesto, porque es la convocatoria que tradicionalmente marca el inicio de las vacaciones obligadas de verano para todos los equipos, y la conclusión de la primera parte de la temporada.

En Hungría vimos al Verstappen más “humano”. Volvió aquel “Mad Max” de antaño, se puso nervioso, cometió errores de conducción y se mostró más vulnerable que nunca con una actitud y manifestaciones impropias de alguien con su palmarés. Cierto es que las mejoras introducidas por Red Bull en su coche no funcionaron demasiado en la pista magyar; veremos cómo van en Spa, donde teóricamente el bólido energético debería adaptarse mejor, aunque hay que tener en cuenta la penalización por cambio de unidad de potencia que le lastrará en las posiciones de la parrilla.

El neerlandés está “solo” en el equipo, puesto que la empanada que lleva Checo Pérez es de antología y puede provocar un movimiento de fichas convulso.

Las broncas de Max con su ingeniero de pista a través de la radio, su acritud con quienes le criticaron por eso, y la evidente progresión de los McLaren y los Mercedes están poniendo de relieve que no es tan frío como la máquina cibernética que definían algunos.

Que el equipo de la estrella mantenga aún la incógnita sobre quien será el sustituto de Hamilton en sus filas alimenta la posibilidad de un cambio de aires para Max. Pero la renovación contra pronóstico de su “aliado” dentro de los de Milton Keynes -Helmut Marko- diluye un poco esta opción ya que la continuidad del polémico asesor de Red Bull es la mejor baza para la familia Verstappen en el pulso endémico que mantienen con Christian Horner, el otro bando de esa guerra civil en el equipo campeón.

El McLaren ha evolucionado mucho en los últimos meses, más allá de la duda que algunos siembran sobre la legalidad de esa progresión. No cabe duda de que la dupla Norris-Piastri cotiza al alza. Pero algunos errores estratégicos por parte de los de Woking han dado alas a un Red Bull que empezaba a volar más bajo de lo habitual.

La ventaja en puntos de Verstappen le sigue confirmando como favorito al título, pero la mejora de los coches naranja hace que su hegemonía no sea tan dictatorial.

No creo que vaya a producirse el “sorpasso” por lo que sucedió en el primer tercio del certamen. Pero que en adelante nos vamos a divertir aún más, seguro. Y van y se marchan ahora de vacaciones… Yo no les dejaba.