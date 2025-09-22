¿Quién se merece el Balón de Oro?

Alejandro Garcia / EFE

El Balón de Oro se ha vuelto un premio inmerecido por culpa del ruido que se genera a su alrededor. Da igual quién se lo lleve esta edición. La polvareda que levantó la historia ya escrita para Vinicius la temporada pasada ha embarrado el que hasta entonces era un galardón de prestigio. Una forma de reconocer a un profesional en tiempo y forma, con un ambiente distinguido que no alcanzará el The Best, a pesar de que este galardón está fundamentado en una mayor variedad de sectores.

Durante un largo tiempo, que empezó en 2008 y terminó en 2021, la dicotomía entre Messi y Cristiano Ronaldo, irrepetible, copó el palmarés, salvo por el reconocimiento que alcanzó en 2018 Luka Modric. El que recibió en 2023 el argentino forma parte ya de otra categoría, un fuera de concurso para reconocer el cierre del círculo virtuoso que supuso el Mundial de Qatar. En la política de bandos, a todo el mundo le parece mal que gane uno del signo contrario al suyo.

SPORT.es

Se celebra más la frustración del vencido que la alegría del ganador. Algo que contraviene el propio espíritu de un premio que entroniza, por un día, al mejor de ese momento. Y sí, lo hace basándose en la opinión de los periodistas que participan. De todo el mundo, aunque alguno quiera reducir un deporte planetario al dominio de las colonias. Como si en Uganda se jugase con el balón cuadrado, tal y como dejó entrever tras el fracaso de Vinicius.

Un premio negado a uno de los mejores futbolistas del momento. Nadie puede negar el talento del brasileño, pero en la previa a la gala que hoy se celebra, desde la redacción de France Football se volvía a insistir en los criterios. En primer lugar, las actuaciones individuales, decisivas e impresionantes; después los títulos ganados; y finalmente el juego limpio, además del comportamiento dentro y fuera del campo. Siendo el fútbol un deporte en el que sus clubes frecuentemente se llevan a boca la palabra "valores", es justo que este pueda ser un criterio de desempate.

¿Quién se merece entonces el Balón de Oro? Simple: cualquiera que cumpla con esta tríada exigida. Por supuesto, esto implica a varios jugadores y cada jurado ponderará qué pesa más en su decisión. Lo decía Alfredo Relaño en conversación con este diario: "Lamine es el más milagrero". También Maldini, en otra entrevista, pedía a Pedri por encima del resto. Tras el recordatorio de los criterios por parte de France Football surgió con fuerza el nombre de Raphinha. Y, por supuesto, Dembélé responde plenamente a los apartados comentados.

Una lista amplia de candidatos

Caer simplemente en el descrédito porque no sale el elegido y negarse a participar en la gala contribuye a una desafección social cada vez más generalizada. Cuando el Balón de Oro es, justamente, la celebración de un 'primus inter pares' en un tiempo donde, por suerte para el fútbol, el ramillete de opciones es cada vez más amplio. Sigue habiendo grandes malabaristas, pero también percutores inigualables como Kane o Haaland, que, en función de lo que hagan con sus equipos -sigue siendo un deporte colectivo- tendrán una valoración determinada.

El problema de la polarización es que invalida al propio personaje que la protagoniza. Mientras Mbappé está en una trayectoria que le llevaría al Balón de Oro si logra liderar al Madrid hacia títulos, Vinicius ha caído en una espiral de rencor que le ha alejado de la versión dominante de hace dos temporadas. El tiempo ha demostrado que el Balón de Oro de Rodri Hernández fue muy merecido, como se vio en la descomposición del City. Y de este lunes también lo será, gane quien gane.