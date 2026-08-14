El mercado de verano, un sinsentido

En el último suspiro del cierre del mercado de fichajes (ventana de verano) de la temporada 2021-2022 saltó la gran sorpresa: el FC Barcelona traspasó a Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. Toda una patada en la entrepierna de Koeman como entrenador porque, para más inri, ya había perdido a Leo Messi unas semanas antes.

El técnico holandés, para compensar la pérdida del delantero francés, logró el fichaje, también ‘in extremis’, de su compatriota, el delantero Luuk de Jong, procedente del Sevilla. Y encima le exigían a Ronald que ganara la Liga. En fin...

El quid de la cuestión no era ese, fue que Griezmann se marchara al Atlético cuando ya había jugado las tres primeras jornadas de Liga con el Barça como titular (Real Sociedad, Athletic y Getafe). La cuarta, ya lo hizo vestido de colchonero. ¿Qué sentido tenía algo así?

Y es aquí a donde quería llegar. Admito que los aficionados al fútbol, y sobre todo los medios de comunicación, nos lo pasamos pipa con tantos rumores, fichajes, traspasos, con el famoso ‘mercato’ en plena ebullición. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente técnico, de planificación de plantillas, es una aberración.

Las ligas de cada país, sobre todo las cinco grandes de Europa, deberían cerrar el mercado, como muy tarde, 24 o 48 horas antes del comienzo de la competición. Ni más fichajes ni más traspasos. No tiene ningún sentido que a pocas horas de arrancar la liga 2026-2027 muchos equipos no tengan todavía cerradas sus plantillas. Sin ir más lejos, el Barça de Flick aún no sabe si podrá tener el 9 que ansía, si ha de llegar otro central o incluso que ahora se hable de que Koundé podría salir.

Me pregunto, y es algo extensible a todos los directores técnicos, no solo a Deco: desde que acabara la Liga 2025-2026 hace ya dos meses y medio, ¿no han tenido tiempo de buscar y rebuscar las piezas que necesitan? ¿por qué esperar, por ejemplo, a la cesión de Araujo al Liverpool cuando el Barça ya estaba en plena pretemporada? ¿no tenían claro hace meses que Casadó, por ejemplo, no era imprescindible en la plantilla? ¿por qué esperar al inicio de la Liga para dilucidar el futuro de Ferran Torres si en mayo ya se había ido Lewandowski?

Deco fichó a Gordon antes del Mundial y a Adeyemi poco después, muy bien. Sin embargo, el club está arriesgando mucho, mucho, mucho, con Julián Álvarez. Le puede salir bien... y le puede salir rana. Estarán de acuerdo conmigo en que no puedes ir competir en la Champions sin un 9 de primer nivel. A no ser que Flick se saque un conejo de la manga, como en su día hizo Pep con Messi.

Lo mismo digo sobre Rodri, un jugador extraordinario que seguro que mejoraría el equipo. Mi pregunta es: si realmente le hacía falta al Barça, ¿por qué no haber ido a por él antes del Mundial como Gordon? No me creo que la respuesta sea: “Para quitárselo al Madrid”.

Y sobre Julián Álvarez, un apunte sobre los que dicen que la cláusula de 500 millones es abusiva y que el jugador debería/podría denunciarla. No llamen al mal tiempo, porque si eso mismo se lo pidieran a Pedri, Lamine o Fermín, que tienen cláusulas de 1.000 millones, aquí se armaría la de San Quintín.

Por cierto, felicidades a Xavi Hernández por convertirse en el nuevo seleccionador de Países Bajos. Que una de las selecciones más prestigiosas del mundo haya pensado en él, por su estilo de juego y personalidad, debería hacer recapacitar a más de uno por el trato que recibió en el FC Barcelona. Que en la casa de Johan Cruyff le reciban con los brazos abiertos es una ironía de la vida.