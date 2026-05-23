El mercado del Barça: todos los huevos en la misma cesta

El pasado domingo, ante el Betis, el barcelonismo despidió a uno de los mejores goleadores que ha tenido el Barça en toda su historia, Robert Lewandowski. El polaco llegó en verano del 2022 a un club deprimido y se marcha cuatro años después con un Barça que ha recuperado el orgullo tras ganar, entre otros títulos, tres de las últimas cuatro ligas. Lewandowski ha marcado 119 goles en cuatro temporadas, siendo pieza clave en todos los títulos ganados por el conjunto azulgrana. Sus números son espectaculares y reemplazar a un jugador de su talento, calidad y capacidad goleadora es un reto para la dirección deportiva que dirige Deco.

Hansi Flick dirige a un grupo que ha demostrado que puede aspirar a todo, pero que necesitará de los goles que no marcará el polaco para seguir dominando el fútbol español y también para lograr el objetivo que quieren todos los barcelonistas, la Champions. Necesitará gol y el gol va muy caro. Se paga. Por ello, es bueno que todo el mundo tenga claro en el club que la prioridad absoluta debe ser el fichaje de un delantero goleador y que si todo el presupuesto para fichajes debe ir a lograr ese refuerzo, adelante. Porque si bien es cierto que Ferran Torres lleva dos temporadas seguidas muy buenas, también lo es que se necesita más.

Así debe ser por el enorme vacío que deja Lewandowski y porque, si bien es cierto que se podrían mejorar otras posiciones, jugadores de la actual plantilla han demostrado que se puede confiar en ellos para lo que sea. Podría mejorarse la posición de central, sí, pero los Cubarsí, Eric, Araujo y Gerard Martín han demostrado este curso que están a la altura de un gran equipo como el Barça. Y lo mismo pasa con los laterales. También porque hay jugadores en el filial que pueden dar el salto. Ahí están Espart, Álvaro Cortés o Jofre Torrents.

Acertar en la contratación de un delantero centro es clave para que esta gran plantilla que han creado entre Laporta, Deco y Flick siga cosechando éxitos. Y ahí deben centrarse todos los esfuerzos. Haaland es un sueño imposible por mucho que Pep Guardiola deje el banquillo del Manchester City, pero otros jugadores con un coste elevado encajan en lo que quiere Flick para su equipo y en lo que necesita este Barça para hacer historia. Ahí aparece el nombre de alguien que parece descartado, pero que no lo está, Julián Álvarez. El argentino es un futbolista que puede dar mucho a un equipo que ya es muy bueno y que parece una apuesta asegura por todo lo que ya ha mostrado en Inglaterra y en España. Es caro, sí, pero necesario. Por ello, como piensa el propio Flick, mejor poner todos los huevos en la misma cesta.