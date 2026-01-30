Todas las mentiras del Madrid de Arbeloa

La realidad es la que es y no la que los madridistas quieren creerse o quieren hacer creer a los demás. Ni el Madrid estará en el top 8 de la Champions y se ahorrará dos partidos para recuperar la forma física de sus jugadores ni el Barça se quedará fuera y acumulará cansancio. No, nada de eso ni de mucho más. El fútbol es un juego, cierto, y por lo tanto podemos fabular todo lo que cada uno quiera, pero cuando no hay fútbol, no hay juego ni fábula que valgan. En el 99% de los casos, los buenos están arriba y los malos, abajo. En esas estamos.

La crisis del Madrid no ha acabado ni tiene pinta de acabar a corto plazo. Y lo peor es que está preñada de mentiras que los voceros vierten continuamente para mantener engañado al personal. Ahí va un pequeño muestrario: "Arbeloa ha dado con la tecla". Pues no, ni la del compromiso ni la táctica, que decían algunos. Los seis al Mónaco y la victoria en Villarreal eran el canto del cisne. No hay fútbol, que se lo metan en la cabeza. Otra trola: "Ahora sí, Arda Güler es el organizador deseado y Mastantuono el pibe maravilla que Xabi no supo ver". Pues no, Arda no es organizador y Mastantuono no es el Lamine argentino. Tercer embuste: "Pintus les ha puesto como una moto". Tampoco, siguen en bicicleta y con las ruedas pinchadas. Cuarta bola: "Vinicius ha vuelto" ¿De dónde? Y la gran patraña: "Ahora los jugadores ya quieren".

¿Cuántas vueltas más le darán para esconder la realidad de que con este equipo no se puede? Por cierto, la próxima pirula es la de la autocrítica de los jugadores, ya saben: solo el que se reconoce culpable es capaz de rectificar. Pues nada, a ver si cuela.