Mensaje a Flick: ganar es obligado, si no ganas no vales nada

Flick habla como entrenador del Barça ante la cámara / FCB

El Barça arranca la temporada con los deberes sin hacer. Con más incertidumbres que certezas. Sin fichar todavía y sin traspasar que es muy necesario. Sin cuadrar la economía. Con media plantilla todavía de vacaciones. Con un entrenador del que sabemos poco. Con un presidente que mantiene la calma a pesar de las presiones externas. Y con una afición que hay días que lo ve todo gris y otros que se ilusiona con la posible llegada de Nico y Olmo.

Con tantas cuestiones por resolver, el barcelonismo está a la expectativa. La situación difiere de otros veranos donde se lanzaban las campanas al vuelo y se prometían títulos con escaso fundamento. Mejor así, sin vender humo antes de tiempo. Confiando en el trabajo y seriedad del nuevo técnico que conoce las exigencias de trabajar en un club grande.

Flick tiene asumido que se le juzgará por los resultados y en esta dirección centrará sus esfuerzos. Sabe bien de qué va el negocio. Después de una temporada en blanco volver a conquistar títulos es vital para el Barça. No vale todo por ganar, pero como buen alemán tiene claro que si no ganas no vales nada. Conocemos poco del nuevo míster y juzgarle antes de hora sería una falta de respeto. Triunfó en el Bayern y fue cesado de la selección alemana por no cumplir los objetivos. El Barça es su gran reválida, la oportunidad de oro para volver al primer plano internacional.

A Flick hay que exigirle dos cosas que fallaron en el pasado. Una mejora notable en el rendimiento físico y que saque el máximo rendimiento a los jugadores. En el fútbol actual la fuerza es tan importante como la táctica. Actitud, entrega y kilómetros son exigencias básicas que no se discuten. Hay que perseguir la excelencia como única forma de ser competitivos.

Reforzar la delantera sumando gol es la asignatura pendiente. Pronto se ha dado cuenta. Los partidos se ganan amarrando atrás y marcando diferencias delante. Varios de los delanteros aconsejados por Deco no han dado la talla. Hay que afinar más para que no lo pague la economía. Ferran Torres fue una contratación acelerada y cara que se ha quedado a mitad de camino. Raphinha prometía mucho, pero su irregularidad es manifiesta. Vitor Roque ha sido un fiasco y el objetivo es no perder el dinero invertido.

Nico Williams y Olmo son dos refuerzos clave para darle a Flick una plantilla con más potencial. Fichajes necesarios para volver a soñar, para ilusionar a los culés tras su magnífica Eurocopa. Si para conseguirlo hay que traspasar algún titular que no ha dado la talla, no hay que dudar. Los jóvenes canteranos, con Lamine Yamal y Cubarsí al frente, han demostrado que no hay nadie insustituible.