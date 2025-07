El meneo del PSG al Real Madrid obliga a sacar la chequera a Florentino

El Madrid, golpeado en el MetLife Stadium / JUSTIN LANE / EFE

El primer gran reto de Xabi Alonso al frente del Real Madrid no termina en fracaso, pero sí con un duro golpe. El conjunto blanco cayó con claridad en las semifinales del Mundial de Clubes ante un París Saint-Germain que confirmó que su conquista de la Champions no fue un accidente. El equipo de Luis Enrique arrasó en el primer tiempo y dejó a los madridistas sin capacidad de reacción.

Un vendaval en media hora

El PSG resolvió el partido en apenas 25 minutos. Fabián Ruiz abrió el marcador en el 6’ tras una asistencia de Dembélé. Tres minutos después, el propio Dembélé firmó el segundo. Y antes de la media hora, Fabián volvió a marcar, esta vez tras una combinación con Achraf Hakimi. Con un 3-0 contundente al descanso, el vigente campeón de Europa dejó sentenciada la eliminatoria y remató casi al final del partido .

Una defensa superada y sin soluciones

El Real Madrid mostró una preocupante fragilidad defensiva. Sin Dean Huijsen, sancionado, el equipo se resintió de forma alarmante. Que un recién llegado como él se eche tanto de menos retrata la situación: el Madrid necesita reforzarse. Xabi Alonso probó con cambios, pero ni la entrada de Éder Militao ni el refuerzo del medio campo bastaron para contener el vendaval parisino. Mañana se le vacía el fondo de armario al tolosarra, Modric y Lucas ya no estarán en la plantilla.

Un proyecto que necesita más piezas

El PSG controló el segundo tiempo con solvencia, sin conceder apenas ocasiones a un Madrid desdibujado. Alcanzar las semifinales no es mal resultado en términos objetivos, pero este primer examen serio ha dejado al descubierto carencias estructurales. La zaga no da garantías, el centro del campo pierde jerarquía, y en ataque falta chispa cuando Vinicius no aparece.

Florentino Pérez tendrá que volver a levantar el teléfono. Si quiere darle a Xabi Alonso una plantilla a la altura de los objetivos del club, será necesario acudir al mercado con decisión. Este Madrid compite, pero aún no está preparado para ganar.