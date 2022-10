Mendes prepara su gran verano en el Barça

Jorge Mendes se pasó por Barcelona este verano para mantener varias cumbres con la cúpula deportiva blaugrana. Su gran objetivo era poder cuajar alguna operación importante, pero el club blaugrana decidió invertir el dinero en otras prioridades y, finalmente, se quedó sin el premio gordo a pesar de que el portugués intervino en algunas negociaciones menores como las cesiones de Trincao y Nico y, sobre todo, la renovación de Ansu Fati. El luso, con un peso muy grande en el mercado, también asesoró y ayudó al club blaugrana en diversas gestiones a la espera de que en los próximos meses pueda ver recompensado su trabajo. Y ahora todo pasa por intentar que fructifiquen ya sus dos grandes ofrecimientos en verano: Rúben Neves y sobre todo Bernardo Silva. Neves ya pudo venir en verano a través de una operación de intercambio de jugadores más un pago de traspaso por cifras mucho menores a las que se estaban filtrando en el mercado. El Wolverhampton pedía casi 60 millones de euros, pero el peso de Mendes en el club inglés es muy grande y facilitaba las cosas. El Barça, finalmente, no le firmó aunque le tiene muy encarrilado para el próximo mes de julio. En la directiva hay unanimidad porque creen que es una muy buena oportunidad de mercado,

pero los técnicos quieren mirar más opciones. Habrá que ver quién sale ganando en esta lucha aunque Mendes parece muy tranquilo y confiado en poder colocar a Neves en el Camp Nou. De hecho, el jugador prefirió no negociar con ningún club inglés este pasado verano con el objetivo de esperar al Barça. El caso de Bernardo Silva ya es algo más complejo. Su rendimiento sigue siendo estelar y, a pesar de que el Manchester City ya sabe que el jugador desea irse, no le abrirá la puerta por un precio barato. Es una operación absolutamente estratégica en la que Mendes confía por el papel que ha jugado el chico durante estos últimos meses, pero el Barça también tiene entre ceja y ceja el regreso de Leo Messi y se presume extraño que los dos puedan venir este verano. Por límite salarial y por posición en el campo. Hay debate. Mientras tanto, el agente portugués lo tiene todo listo para comenzar a activar su particular desembarco para después del Mundial. Pueden pasar muchas cosas, pero su buena relación con la cúpula blaugrana ha engrasado los dos fichajes y parece bastante claro que, como mínimo, uno de los dos vendrá. Con ello, el portugués también facilitará las cosas con Nico y Trincao, dos piezas que muy probablemente no entrarán en los planes de futuro de la entidad blaugrana y aportarán algún ingreso importante.