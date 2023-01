Memphis tiene la sartén por el mango

El Barça está pendiente de una salida de Memphis para acceder a alguna oportunidad de mercado este mes de enero. Ha sonado Aubameyang y hay por ahí alguna que otra posibilidad que, sin embargo, depende de que el Barça pueda hacer un hueco en su masa salarial. Por supuesto, el delantero holandés es el jugador señalado por su falta de rendimiento y su situación contractual. Pero no será fácil cerrar con el gabonés una operación ventajosa.

La realidad es que Depay tiene la sartén por el mango. Solo se irá gratis y allí donde le paguen una prima de fichaje. El Atlético se ha interesado, pero el negocio del jugador está en quedarse en el Barça para quedar libre en junio y cobrar la mordida de turno. Nos guste o no, el fútbol está montado así y la mayoría de jugadores que llegan a enero con la perspectiva de quedar libres en junio, se atornillan al banquillo y de aquí solo se les saca con pasta... pasta a costa del club que les paga, por supuesto.

LA LEY DEL FÚTBOL

Lógicamente, el Barça apretará al máximo para lograr un ingreso, por mínimo que sea, vía traspaso o cesión remunerada. Es su obligación. Pero ya me dirán ustedes qué cesión cuando en junio termina contrato. En estos casos, se suele renovar al jugador para seguir con derechos sobre su ficha, pero, claro, al Barça lo último que le interesa es renovar a Depay y seguir con el problema. Así que un traspasito es la única esperanza a la que agarrarse. Sin embargo, insisto, todo depende del jugador. Ahora mismo, el Atlético busca un chollo y no está por la labor de pagar nada, y menos al Barça.

Si acaso, a Depay, aunque de cara al verano seguro que tendrá mejores opciones. Tampoco otro club pagaría ahora si puede ahorrarse esta cantidad dentro de seis meses, pues tengan ustedes por seguro que Memphis no renunciará a la prima de fichaje, sea ahora o dentro de seis meses. No será fácil sacarse de encima a Depay, a no ser que se produzca una circunstancia inesperada que haga que un club tenga la absoluta necesidad de pasar por el aro. Es la ley del fútbol profesional, el lugar donde solo ganan los futbolistas y sus representantes.

LA CLAVE

