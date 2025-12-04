La mejoría del Barça espabila al Madrid

El golpe encima de la mesa del FCBarcelona en su clara victoria contra el Atlético de Madrid (3-1)fue respondido con contutencia por el Real Madrid, que se impuso con claridad en San Mamés (3-0). La mejoría en el juego del equipo de Hansi Flick espabiló a un muerto viviente como era el equipo de Xabi Alonso.

El técnico vasco estaba contra las cuerdas, discutido por el presidente, con los jugadores haciéndole la cama y con la duda de que se iba a comer los turrones. Llevaba el equipo tres empates consecutivos en la Liga que le ha hecho perder la ventaja y el liderato, pero cuando estaba contra las cuerdas, respondió a la presión que le sometió el Barça con un triunfo que le permite sacar la cabeza de debajo el agua. Eran unos partidos avanzados por la disputa de la Supercopa de España y será allí, seguramente, cuando se vivirá un momento clave de la temporada con el primer título en juego. Tantos equipos llegaron muertos a esta competición y acabaron resucitados. Así pues, que nadie entierre al Madrid antes de tiempo.

Ni al Barça que está de vuelta con el regreso de su capitán más fuerte, Raphinha. El brasileño es una bendición para el equipo porque tiene ascedencia ante el grupo, el respaldo de su entrenador y es un referente por su entrega, juego y ambición. Raphinha es el ejemplo en el que se debe reflejar el equipo azulgrana para intentar recuperar la solidez del año pasado.

No es de extrañar que Flick llorara cuando el brasileño le puso las manos en las rodillas, una muestra de la afinidad que hay entre ellos. Para el técnico, Raphinha es la estrella del equipo. Y por lo que se vio, para Simeone también.

El Madrid jugó, posiblemente, en Bilbao su mejor partido de la temporada con una actitud muy diferente a la mostrada hasta ahora. Supo poner intensidad, competir y ganar duelos ante un equipo de cachorrillos, sin dientes y muy mansos. Eso sí, perdió a dos jugadores que se han lesionado: Trend y Camavinga.