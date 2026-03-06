¡Somos los mejores!

Está claro que alegrarse por haber pedido una eliminatoria es de necios, pero la sensación que nos acaparó a los aficionados 'culers' tras el partido del martes fue la de agradecimiento al equipo por haber puesto todo lo que había que poner para conseguir la remontada, y demostrar que creía en ella, porque ninguno de los jugadores blaugranas dejó de apostar hasta el último segundo por un cuarto gol que finalmente no llegó.

Luego hubiese quedado una prórroga que hubiera “reventado” a los veintidós jugadores. Para el Barça, con el calendario que le viene encima, la prórroga hubiera sido la puntilla. Ya las bajas de Balde y Koundé suponen una muy mala noticia de cara a los encuentros contra el Athletic de Bilbao y el Newcastle.

En cualquier caso el martes vimos a unos jugadores comprometidos y dispuestos a enmendar el mal partido del Metropolitano. El problema es que cuando te meten cuatro es muy complicado revertir las cosas, y eso lo sabíamos todos, los primeros los mismos jugadores, que a pesar de ello dieron una loable exhibición de orgullo.

Aunque no se remontara, se demostró que había ganas y por supuesto mucha calidad. Algunos jugadores dieron su mejor versión, como Cubarsí, que hizo un partidazo, como el inefable Lamine Yamal, y Raphinha, que creo que todavía corre; un Marc Bernal que ha madurado en cuatro días, y por supuesto Pedri, que nos hizo sufrir a todos queriendo aguantar hasta el último segundo a pesar del seny de Flick, que instaba a sustituirlo.

Ahora queda mirar adelante con la convicción de que somos los favoritos en la Liga: hay que aprovechar la oportunidad de estar a cuatro puntos del Real Madrid. El de San Mamés será otro partido muy exigente, y con las bajas que tenemos no será fácil llevarse los tres puntos. Pero si superamos este partido, la Liga se pondrá más a tiro.

Lo de la Champions será el remate de unas semanas duras pero que tienen al 'culer' muy ilusionado: ha visto que tenemos al mejor equipo con ganas de ganarlo todo. Lo demostraron el martes pasado con una lección de entrega frente a un Atlético, por cierto, amurallado y desbordado.