El mejor regalo a Xabi Alonso

A Xabi Alonso, hoy por hoy, sólo le puede salvar un partido henchido de goles y de buen fútbol esta noche ante el Olympiacos. Perforar la portería es mucho más sencillo que elaborar una propuesta futbolística ya no tan solo reconocible -no hay tiempo ni al parecer, ganas- sino capaz de colocar al Real Madrid en un podio en el que sólo sirva ganar y volver a ganar. Cada vez que escucho al técnico del equipo blanco hago memoria para no olvidarle. Pienso que no tendré muchas más oportunidades de escucharle visto lo visto estas últimas semanas. Que los periodistas le preguntaran ayer, cuando no lleva ni medio año en el cargo, si los jugadores le están haciendo la cama es revelador. Lo que antes era un ‘chup chup’ en los mentideros, se ha convertido en un ‘run run’ en el palco de los hilos y en un teatro del bueno cuando se le pregunta a los entornos del vestuario sobre la figura del vasco. Xabi aguantó ante la prensa y descargó a su plantilla de responsabilidad sobre el catre. “Eso sería faltarle al respeto a los jugadores”, aseveró. Él, que ha sido hasta hace poco uno de los suyos y que hoy parece estar más lejos que nunca.

Les apunto algunas de las reflexiones escuchadas en medios sitos en Madrid, con buena información y mejor hilo con la cúpula blanca. Por ejemplo, que en el Real Madrid no tienen que estudiar tanto al rival y sí confiar más en sí mismos y en el golpe en el pecho. En el “aquí está el de las 15 Copas de Europa” y el que sólo precisa insuflar el aire de las glorias deportivas antes que el análisis. Los mismos que, tras una temporada en blanco, demandaban un entrenador que los hiciera correr y más moderno, que Ancelotti se había quedado antiguo. Otras voces ven a Xabi Alonso con poco carácter y psicología para entrenar a una plantilla como ésta. Que es ideal para el Betis o el Leverkusen pero no para el Madrid. Que el Bernabéu y el vestuario quieren ‘grandeza’ y alguien con capacidad de liderazgo. Y Xabi no es un líder, eso está claro. Su propuesta pasa por otra taquilla y todo parece indicar que no vende.

A punto estuvo de vivir otra dolorosa derrota si ese arbitraje contra el que tanto carga Florentino Pérez no le hubiera favorecido. Un escándalo monumental fue la falta, con sangre como prueba del delito, de Vinicius a Iñaki Peña. El Elche mereció ganar por calidad futbolística, por valentía y por un orden del que carece el Realísimo. Aún ayer se quejaba Eder Sarabia en sus redes sociales con toda la razón pero los colegiados, muy presionados, no dan más de sí.

Celebró Xabi Alonso su 44 cumpleaños en Grecia y el mejor regalo se lo hizo Ronald Araujo. El capitán del Barça dejó a su equipo con diez casi cincuenta minutos, expulsado de forma merecida. Entretenidos dejamos a los madridistas con el varapalo a los blaugrana y a los culers subiéndose por las paredes tras la derrota. Pero Flick no genera ni un diez por ciento de las dudas que su colega vasco. Aunque parte del regalo lo haya pagado él.