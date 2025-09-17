Lo mejor, a pesar de ellos, está por llegar

Flick y Lamine lideran un proyecto que hace soñar al barcelonismo / Valentí Enrich / SPO

Cuando ves volar a Duplantis piensas que no tiene techo. Que cualquier récord es posible. Que partir desde el suelo para superar alturas teóricamente imposibles hay humanos que son capaces de conseguirlo. Cuando ves volar al altleta sueco cualquier otra cosa que veas con un balón en los pies te parece menor. Y no es así. Pero es humano rendirse ante la velocidad, la altura o las acrobacias imposibles a la par que aplaudes la excelencia de un deporte que es parte importante del PIB hispano. Todo es aplaudible y, casi, compatible. Pero hay quien se empeña en darle una vuelta más al balón para reescribir a favor una historia. Lo sabemos las y los que peinamos y teñimos canas. Lo reconocen aquí y allá. Lo opacan los que tienen el poder de desviar el foco. Bienvenidos al mundo real.

Gracias por leerme hasta aquí y no pensar que he sido abducida.

“Van a por nosotros”, desvelaba el periodista Edu Aguirre en El Chiringuito de Jugones. La frase corresponde al sentir de los jugadores del Real Madrid que, bajo la batuta de un Xabi Alonso bien adaptado al medio, se ven venir la temporada. Saben, sobre todo los pocos que comparten vestuario con los blaugrana en la selección, que el Barça de Flick no solo no ha perdido fuelle sino que tiene hambre para alimentar cien fieras. Alguno se persignó viendo la media docena que le endosó al Valencia el domingo y sabe que la baja de Lamine Yamal es importante pero no trascendente. Ahí está un Fermín desbloqueado y tranquilo tras un ‘mercato’ convulso en el que, por obra y gracia del club, se vio más fuera que dentro y un entrenador que vive al día con intensidad, profesionalidad y sesenta años que le inyectan ‘carpe diem’ y veteranía. El ‘combo’ que funcionó como un reloj la pasada campaña -que nadie vea las semifinales de Champions como una derrota- tiene pinta de ajustarse con precisión en los próximos dos meses. Aviso a navegantes y guionistas de Real Madrid TV: los árbitros no escriben el relato.

Noto a Florentino Pérez tocado. Y siempre pensaré, -como me repitió Aureli Barceló, padre de la que ésto firma, hasta la saciedad- que una concatenación de pequeñas heridas acaban en el quirófano. El presidente del Real Madrid ha decidido entrar, liderar y crear batallas quizá para opacar fracasos como el de la Superliga, los siete años de espera a Mbappé que finalizaron con una temporada en blanco o su obsesión por los arbitrajes que perjudican a los suyos. Que el nivel de los colegiados españoles es justito, lo sabemos todos. Que se levanten con un decálogo de favores al Barça, es un mal sueño inducido y que proyectan desde la capital para sanar heridas y malmeter cuando la calidad deportiva deja bastante que desear.

La suerte que tiene este primer equipo masculino del FC Barcelona es que su entrenador no se casa con casi nadie, no tiene amigos ni conocidos en los medios y ha decidido que su penúltimo servicio a la causa del fútbol de élite es convertir a este Barça en un equipo histórico. Él sí que no tiene el ego de los que le atacan a seiscientos kilómetros ni de los que han colocado a Lamine Yamal en el centro de las polémicas. Respira hondo, Hansi. Lo mejor, a pesar de ellos, está por llegar.