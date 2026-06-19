Lo mejor y lo peor de los primeros días del Mundial

El segundo tiempo de Francia contra Senegal. La visión de juego de Olise y la definición de Mbappé. Echar un vistazo a la plantilla de la selección francesa, deleitarse con sus posibilidades de ataque y lamentar que tengan un entrenador tan conservador.

Comprobar que Haaland no deja pasar la oportunidad de marcar sus primeros goles en un Mundial. Los cánticos de la selección argentina, que vive cada Mundial como si fuese el último de la historia, como si fuese una cuestión de estado: es una cuestión de estado, en realidad.

Un tipo de casi 39 años, residente en Miami y teóricamente alejado del fútbol de elite, asume la bandera de su selección, mete tres goles en un partido y se convierte como si tal cosa en el máximo goleador de la historia del torneo. Palabras mayores, lo de Messi.

Ver a Harry Kane, uno de los mejores delanteros del mundo, defendiendo un córner en contra en el minuto 90. Ver a Harry Kane controlando un balón, bajando a recibir, iniciando jugada o pisando el área rival. Ver a Harry Kane, a secas.

Descubrir la historia de Vozinha, el portero de Cabo Verde que está en el paro y que se dio a conocer con su partidazo ante España. Que el Mundial siga siendo un escaparate, y que los jugadores se lo tomen tan en serio.

Que apenas haya habido polémicas arbitrales, más allá de algunas jugadas que no resultaron decisivas en el resultado final. Ver que los estadios están llenos, aunque los precios de las entradas no eran precisamente asequibles, por no hablar de los precios dinámicos: el capitalismo más salvaje, aplicado al gran torneo de selecciones mientras la FIFA mira para otro lado.

La FIFA sirve precisamente para hablar también de la otra cara de la moneda, la menos buena: la naturalidad con la que la FIFA ha introducido las pausas de hidratación -una excusa para colarnos publicidad-, una manera absurda y poco justificada de desnaturalizar el fútbol: un deporte que fluía, en el que apenas había pausas, y que se parece cada vez más a la NBA.

Las pausas de hidratación son tiempos muertos, en realidad: el reglamento del fútbol nunca los contempló, pero algún mandamás de la FIFA considera que el reglamento del fútbol es algo perfectamente prescindible. La magia perdida de Brasil, la selección más importante de la historia del fútbol, ahora rebajada por su falta de talento.

La enorme decepción ibérica: ni España ni Portugal estuvieron a la altura. Es más: parecieron equipos agotados, como si sus jugadores hubieran llegado al Mundial cansados físicamente y hastiados mentalmente, después de una larga y exigente temporada. Croacia, subcampeona en 2018 y semifinalista en 2022, también parece un equipo en declive, muy lejos de la selección que en su día asombró al mundo.