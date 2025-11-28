La mejor noticia en el momento más delicado

Regresa Pedri al Barça: pocas noticias mejores podría recibir a estas alturas de temporada Hansi Flick. No anda demasiado fino el Barça: qué mejor vitamina que la luz del canario, una referencia en medio de la tormenta, un faro acostumbrado a guiar a sus compañeros. Se le echó mucho de menos ante el Chelsea. Es probable que el Barça hubiera caído igualmente, porque la intensidad del rival fue un tren de alta velocidad frente a un cercanías con retraso -valga la redundancia-, pero lo cierto es que cuando Pedri está en el campo, siempre hay opciones de ver algún destello, una muestra de esperanza, una luz al final del túnel.

Que el regreso de Pedri coincida con la lesión de Fermín es solo una piedra más en el camino de Flick: nadie, ni siquiera él, contaba con tantos problemas médicos antes de Navidad. Los periodistas repetimos hasta la saciedad que el Barça había tenido una pretemporada idónea en un verano ideal, con mucho descanso después de una temporada agotadora.

Era cierto, pero el tiempo nos ha demostrado que ese tiempo de descanso no garantiza inmunidad contra las lesiones. Nadie tiene la pócima mágica, solo el druida de los cómics de Astérix, así que el único remedio es afrontar tantas y tantas lesiones con la mejor cara posible y con ese consuelo que apela siempre al vecino o al rival: también los demás tienen las enfermerías llenas.

Sin Fermín pero con Pedri, el Barça vuelve a jugar en el Camp Nou: volver a casa siempre se agradece, pero si es justo después de sufrir la derrota más dura de la temporada, mucho mejor. La Liga tiene que ser este año, más que nunca, el refugio y el barómetro del Barça. El equipo está más que preparado para revalidar el título (el Madrid sigue siendo líder, pero emite señales muy preocupantes), aunque la Champions sigue siendo el reto con mayúsculas.

El año pasado, el Barça se quedó a un par de minutos de la final. ¿Por qué no soñar con ella este año? Parece una temeridad decirlo ahora, tras el 3-0 ante el Chelsea, pero también el año pasado el equipo sufrió un ‘shit november’ y luego se recuperó a lo grande.