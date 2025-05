La mejor noticia para el Barça

Flick supo leer la final / Valentí Enrich

El Barcelona va a cerrar una temporada espectacular sumando la Liga, la Copa y la Supercopa de España. Que el éxito es mayúsculo lo demuestra el hecho de que jamás había conseguido el triplete de competiciones domésticas. Y si contamos Liga y Copa solo en ocho ocasiones a lo largo de su más que centenaria historia. El impacto de Hansi Flick es indudable.

Sin embargo, visto lo visto, lo mejor de todo es que el equipo tiene por delante un alto margen de mejora, de entrada, para adquirir individualmente más experiencia en la máxima competición. Las edades de futbolistas como Eric (24), Gerard, Pau (23), Fermín, Pedri (22 años), Balde, Casadó (21), Gavi (20), Cubarsí, Fort (18), Bernal y Lamine Yamal (17), asustan. Y este es otro reto mayúsculo para Deco y Flick: cuidar a la estrella, entenderla, protegerla, seguir rodeándola de compañeros ambiciosos y con talento hasta que haya una buena profundidad de banquillo y, sobre todo, de un espíritu colectivo que priorice la idea ante cualquier tentación individual.

A nivel de juego, espectacular rendimiento ofensivo muy difícil de superar. El Barcelona ha llevado a su terreno el ritmo de los partidos hasta provocar un vértigo de locos que le ha dado 167 goles, 2'9 por partido tras haber jugado 57. La generosidad en los movimientos de algunos futbolistas ha traído al equipo la deseada profundidad que poco había acompañado en los últimos tiempos a la habitual amplitud. Seguir con este dinamismo en ataque va a ser también un reto para Flick.

En defensa, el entrenador sabe que los 70 goles encajados hasta el momento- 1'2 por partido- son muy mejorables. Todo el mundo gusta de la frase cruyffista que aboga por marcar un gol más que el contrario pero ante el Inter, el Barça no pudo. Hay que mejorar de manera colectiva para que la manta no sea corta y para que las remontadas -nueve, de momento- no formen parte del día a día. No se trata de romper con las esencias sino de aplicar matices en algunos aspectos, por ejemplo, en el juego de posición que permitan, en determinados momentos, evitar el riesgo con más control del balón para defender a través de la posesión y no de las piernas. En términos defensivos también se espera la mejora individual de los futbolistas que, aunque son profesionales, todavía deben seguir aprendiendo. No hace falta insistir en la idea porque el Inter de Milán lo dejó claro. Así pues, humildad de unos cuantos y turno para Hansi.

Y, por supuesto, el nuevo Camp Nou que, sin duda, va a hacer crecer al club y al equipo. Deberes ilusionantes para el próximo año sin que poner como objetivo la Liga de Campeones sea un atrevimiento irreal. Antes, y como debe ser, toca celebrar el gran éxito de esta temporada. Se viene una rúa que, con tanta juventud, apunta a más vertiginosa todavía que el fútbol practicado por el Barça.