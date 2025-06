La mejor nota de selectividad ya la tienen

Pau Cubarsí y la selectividad / Sport

Tsunami de recuerdos he tenido al saber que hoy Pau Cubarsí se examina de selectividad. Me he visto transportada a junio de 1981 cuando, tras aprobar COU, me enfrentaba a la primera prueba realmente importante de mi vida (a la que sumo la final del concurso de redacción de una conocida firma de refrescos con apenas catorce años).

Discúlpenme este momento umbilical al que me he trasladado porque, desde que esta generación de menores de edad saca las castañas del fuego al FC Barcelona, siento que lo mío y lo de muchos de mis coetáneos es otra historia. La que no hicimos -más allá de la propia- y la que han hecho estas criaturas.

Uno dejó el miedo en un parque de Rocafonda. Otro, el que oposita hoy y que todo apuntaba a que iba a seguir la trayectoria familiar en el mundo de la carpintería local, se ha convertido en uno de los mejores centrales del mundo. Bernal, lesionado de gravedad al inicio de la pasada temporada, apuntaba a convertirse en uno de los puntales del equipo de Flick. Fort, Gavi, Casadó… Post adolescentes criados en La Masia y de los que ya todos nos sabemos los nombres en detrimento de esos reyes visigodos que nos obligaban a aprendernos de memoria sin tener la más remota idea de sus logros.

Esta revolución marca de la casa ha enorgullecido a un barcelonismo huérfano de referentes deportivos y emocionales en los últimos tiempos, Femení al margen. En el recuerdo quedará la celebración de Marc en Les Rambles pero, también, la increíble tranquilidad y madurez de Cubarsí enfrentándose a rivales en el campo y a periodistas en las zonas mixtas.

Escribo esto a la par que se me llevan los demonios ante los ataques, subliminales o no, que ha recibido Lamine Yamal sobre un gesto hacia Cristiano. Cuánto daño ha hecho este chaval en determinados entornos peninsulares. Y especifico porque, más allá de las fronteras cercanas, todo son elogios hacia este futbolista que ha destrozado todas las previsiones. El jugador blaugrana, al que perder le sienta a cuerno quemado, es objeto de críticas por un supuesto comportamiento desafortunado hacia la leyenda CR7.

El lametazo de calidad que ha dado esta temporada ha desatado a los lobos. Si a ello unimos que Lamine procede de una cantera ejemplar, la cosa se multiplica. Por ello, no sólo sobredimensionan la trascendencia de un Mundial de Clubs: le ponen a los pies de los caballos para enturbiar su calma. La que debe tener, no lo olvidemos, un chaval que aún no ha cumplido los dieciocho años. Lo hará el mismo día que se incorpore al trabajo en ‘formato Hansi’, el próximo 13 de julio. Hasta entonces, dicen por aquellos lares que no será nadie, que estará aparcado en un arcén y que el Balón de Oro lo verá botando en otra acera.

Hay una selectividad en la que no hace falta que te presentes a determinados exámenes. Es la que ha colocado a Lamine Yamal y a Pau Cubarsí en la excelencia del fútbol, reconocida por compañeros en activo, ex jugadores y entrenadores. Han obtenido la mejor nota. Y si hablamos de valores, los tienen todos. Los que suman de verdad y los que mide 'Transfermarkt'.