Tenemos al mejor del mundo y no sabemos verlo

En los últimos siete partidos, 39 regates buenos de 60 intentados. No es un dato. Es una burrada. Una barbaridad. Ahora mismo, sin parangón en el concierto europeo. Son números de Lamine Yamal, deslizados por Alex Delmás, el analista de cabecera de La Posesión, en su habitual cita de los lunes con el podcast azulgrana de Sport. Si divides 60 entre 7, sale a más de 8 driblings por partido. Si te vas a los 39 que resolvió a favor, más de cinco por encuentro. En las grandes ligas, nadie le tose. Ni se le acercan.

Aun así, se mantiene un falso relato - no sólo procedente del entorno rival - que le acusa de encarar menos que antes. “No está como el año pasado”, es el mantra. Un discurso sin otro fundamento que el de enredar. Junto a Pedri, Lamine es el mejor futbolista del Barça. Sin Pedri, el equipo pierde timón. Sin Yamal, no ataca igual y se le caen un montón de intangibles. En la derecha, se reduce la amenaza, no se atraen rivales, ni hay dos ni tres contra uno y se multiplica la vigilancia para el resto, incluidos los llegadores Olmo y Fermín. Todo fluye menos, todo es más difícil.

El diez blaugrana no sólo condiciona a la última línea, sino que lo ve todo, acelera o pausa según convenga y tiene el mejor último pase del planeta. Sin ser un gran goleador, está ya en dobles dígitos: 11+13. Eso es lo tangible. Aún juvenil, 132 partidos, 36 goles y 46 asistencias. Y 6 títulos, con la Euro del 24. Si esto lo hace en el City o el Psg, nos tiraríamos de un quinto piso por no poder pagar la millonada que valdría ficharle. De verdad, ¿tiene que venir Almada a recordarnos que el Barça tiene a un futbolista de otra galaxia? ¿Tan difícil es verlo? Flipo.