Javier Tebas en una entrevista a SPORT / Dani Barbeito / SPORT

Dicen que la percepción no es la realidad. A Tebas, la frase 'la mejor liga del mundo' que días atrás le sirvió para establecer un posicionamiento de nuestra competición local, le queda cada día un poquitín menos creíble y no tiene ningún viso de realidad.

Tan sólo en la tercera jornada, en la que debería estar todo como los chorros del oro, y en Madrid, la capital, la ciudad donde la liga tiene su sede, en lugar de partido de fútbol vimos una película de Esteso y Pajares.

Vallecas fue el lugar donde todo sucedió, vaya por delante que empatizo profundamente con el Rayo, un equipo construido desde la resistencia de un barrio humilde pero enormemente competitivo en Primera división.

Primera toma al palco, ¿realmente corresponde a la realidad? Es verdad que en los palcos se derrocha demasiado y son un despiporre, pero el del Estadio de Vallecas, está bajo mínimos. Apretaditos es poco.

Allí, en ese pseudo espacio para los elegidos, supuestamente estaba el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros. Quizás quiso presenciar la jaimitada del VAR en directo. En los primeros minutos del encuentro, el árbitro se dirige a los capitanes para decirles que el instrumento tecnológico ha dejado de funcionar.

Muy profesional...

Todo muy profesional, como en la mítica película Airbag. ¿Qué un partido se juegue sin VAR altera la competición? Pues yo creo que un poquito, por decirlo suavemente. Menos Miami, más sur de Madrid. Queda demostrado que no había un protocolo en caso de que fallara el VAR. ¿Sorprendente?

A partir de allí, primera parte de despropósito arbitral continuo que acabó con un penalti a Lamine propio de Cuarto Milenio, a falta de sala VOR, deberían pedirle a Iker Jiménez su intervención en formato comodín del público. Para un Barça que juega con el fuera de juego a la ruleta rusa, hacerlo sin VAR es llenar todas las balas del revólver.

El césped no es excusa, pero...

Podemos también hablar del estado del césped, aunque su color no nos delataba si realmente se trataba de hierba. No es excusa para nada, pero no es acorde con La Liga. El césped no altera las competiciones, pero debería ser el primer termómetro de su calidad, es la superficie donde los jugadores tratan de hacer su profesión.

De la mejor Liga del Mundo, solo nos queda la actuación de Joan García, ahora pueden entender todos los culés, que no miran los partidos del Espanyol, el enfado colectivo de los pericos cuando se les arrebató al cancerbero. El de Sallent se hizo merecedor de los elogios de Flick, el puntito del Barça es sólo suyo. Supongo que Ter Stegen lo sigue por televisión y quiere jugar el mundial… Pues bien, puede empezar a hacer el sudoku de que como actuará cuando haya superado la lesión.

Hablando del entrenador alemán, demostró que no se esconde y dice las cosas como son: los egos matan a los equipos que quieren conseguir grandes cosas (dentro y fuera). Aviso para navegantes.

Supongo que la audiencia a la que va dirigida lo puede interpretar bien, la realidad es que a su equipo le faltó carácter competitivo y finura, sin más; todo el que le sobró al Rayo Vallecano, que por cierto, si compite así cada semana, tiene muy buena pinta.