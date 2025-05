Así sabe mejor la liga

El Barça inaugura una nueva era futbolística liderada por un genio como Lamine Yamal / Valentí Enrich / SPO

Pocas ligas se han merecido tanto. Pocas ligas se han disfrutado tanto. Pocas ligas tienen tanto, tantísimo valor deportivo y sentimental como esta. Es una liga que sabe especialmente bien. Todo lo que la ha rodeado desde el comienzo, la forma en la que se ha ganado, dónde, con quién y en qué situación, le da un aire muy especial y mágico. No, no es una liga cualquiera. Y por eso sabe mejor.

Es la primera de Hansi Flick, la de la consagración de Lamine Yamal, la de la irrupción y el golpe sobre la mesa de la nueva generación de futbolistas de la Masia.

La superioridad ha sido tan incuestionable, que ha ganado todos los enfrentamientos directos y con claridad ante su eterno rival, el Real Madrid: 0-4 en el Bernabéu y el repaso futbolístico en el estadio olímpico que puedo acabar en goleada y terminó con una victoria ajustada por un arbitraje sibilino que maquilló el vendaval y la enorme superioridad de los de Hansi Flick ante un descompuesto Real Madrid al que sólo sujetó Kylian Mbappé.

Y la manera de hacerlo. Divirtiendo y Divirtiéndose. Emocionando. Alegrando a los aficionados con un fútbol arriesgado, atrevido pero espectacular. ¡Marcando ya casi 100 goles! Que se dice pronto. Jugando un fútbol ofensivo, muy atractivo y admirado. Nadie puede ponerle un pero ni objetar nada, ha sido incuestionable el merecimiento de esta liga que ha hecho justicia.

Y sellar el título por la puerta grande, ganando directamente ante tu público al Real Madrid en una tarde memorable y, además, cerrarlo con un triunfo valiosisimo en el campo del eterno rival vecinal, en Cornellá, otra vez, la segunda en solo tres años.

Y que el nuevo mesías del barcelonismo, el joven que guía a este grupo a la cima del fútbol mundial, Lamine Yamal, sea apenas un niño que no alcanza la mayoría de edad, con todo lo que promete y aventura en el futuro y una enorme carrera por desarrollar. Y que sus compañeros de fatigas sean canteranos tan culés como el que más. Barcelonistas de cuna, de sentimiento, de sufrimiento y de ilusión como demostraron en la espontánea celebración del título, es otro valor añadido.

Más no se puede pedir. Lo ha tenido todo este año de fuertes emociones. De sube y baja, pero de vértigo futbolístico absoluto.

Y falta la traca final. Aunque solo sea para disfrutar y homenajear a los chicos que han llevado a este Barcelona hasta unas cotas inimaginables hasta hace poco tiempo. Hoy es día de coronación, de consagración, de celebración y de felicidad barcelonista.

Es la liga de Hansi Flick y la liga de la MASIA, así con mayúsculas. Una liga que será muy recordada, quizás el inicio de toda una era. No es que la ganes, es con quién la has ganado, cómo la has ganado y dónde la has ganado. Así sabe mejor, mucho mejor una liga.