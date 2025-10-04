El mejor fichaje del Barça es Laprovittola

Captura televisiva de Laprovittola ante el PAO / FCB

La pasada temporada algo importantísimo se rompió en el seno del Barça cuando la rodilla derecha de Nico Laprovittola hizo 'crack' el 20 de octubre de 2024 en un duelo liguero contra el Baskonia en el Palau. El argentino sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo.

Por encima de otros jugadores determinantes como Kevin Punter, Jabari Parker o Jan Vesely, la figura de 'Lapro' era fundamental para Joan Peñarroya por su capacidad anotadora y por su papel de falso base que permitió esconder las carencias ofensivas de un Satoransky que sigue empeñado en el bote.

Esta temporada han llegado jugadores con mucho talento y experiencia como Will Clyburn (sensacional este viernes en la pista del PAO) o Tornike Shengelia, así como otros con marcado carácter físico como Myles Cale. Sin embargo, el verdadero nombre propio del equipo es el de Morón.

Laprovittola y Vesely defienden a Sloukas / EFE

"Mucha gente no tiene idea de lo que suponía 'Lapro' en el equipo, de lo que aportaba y de lo que se le echa de menos", admitió el técnico en más de una rueda de prensa y en algún que otro 'off the record'. Este viernes lo ha vuelto a demostrar cuando más lo necesitaba el equipo en la victoria por 96-103 ante el Panathinaikos.

De hecho, el Barça juega mejor cuando actúa de base. El exmadridista y exverdinegro aportó 15 puntos (4/8 en triples) y repartió nueve asistencias, creando una amenaza que descompuso a la defensa del PAO. Nada que ver con los cero puntos de 'Sato' en 18 minutos. Sí, defiende de maravilla, atrapó cuatro rebotes y dio cuatro pases de canasta, pero es que ni tira.

Cuando un base no amenaza desde el perímetro, su defensor le da un par de metros, las ayudas se alejan y a los rivales les resulta más fácil colapsar el ataque. Lo más grave de todo es que el checo no tira mal ni muchísimo menos, es bueno posteando y penetra como los ángeles. ¡Pero no lo hace!

Laprovittola es uno de esos jugadores tocados con una varita mágica, uno de esos a quienes se les 'caen' los puntos. A veces me recuerda a Juan Carlos Navarro. Uno salía del Palau y le parecía que el actual director deportivo no había estado muy fino, pero después las estadísticas decían que se había ido a más de 20 puntos.

Lo dicho, el internacional argentino es el mejor fichaje, porque equilibra el juego como ninguno. Y hace mejores a sus compañeros, un aspecto vital. Además, no está todavía a tope tras 10 meses de baja por una lesión grave. Eso sí, Peñarroya no se esconde y lo ha reclutado para el base por delante de 'Juani Marcos'. "Lo eché de menos la temporada pasada y me preparé para volver a ser el líder de este equipo. Quizás en un rol diferente al del pasado", explicó el argentino tras el partido.