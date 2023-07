Mejor equipo que el Real Madrid

Lo dijo así, sin anestesia. Contundente, como es Joan Laporta. "El Barça tiene mejor equipo que el Madrid". La frase ha hecho daño en la capital. Y si ha hecho daño, es porque saben que el presidente azulgrana tiene razón.

Es un buen tema de debate. Si me lo permiten, un servidor tratará de aportar algunas razones que me alienan en el bando de Laporta. La primera premisa es fácil: el Barça fue la temporada pasada muy superior al Madrid en el cara a cara. Ganó la Liga de calle, que es la competición en la que ambos se midieron, exactamente, contra los mismos rivales. Es cierto que en Europa el equipo de Ancelotti estuvo mejor, aunque sin título final, pero la comparativa ya no es tan exacta. Vuelvo a la Liga: no hubo color. Campeones, Pichichi y Zamora. Ya tenemos una cosa clara: Mejor equipo, mejor goleador, Lewandowski, y mejor portero, Ter Stegen. En cualquier caso, podríamos concluir que entre ellos y Benzema y Courtois hay pocas diferencias. Pero resulta que Benzema ya no está. Y que en su lugar está Joselu... Sin comentarios.

LA BAZA BLANCA

Por ahí ha perdido mucho el Madrid, que con Vinicius y Karim fue más goleador que el Barça y tenía una ventaja, que ha perdido, en el ataque. La defensa del Barça sigue siendo superior, no me cabe duda. Y el centro del campo, sin Busquets pero con Gūndogan, entiendo que es más completo. Más joven, seguro, lo que induce a pensar que, a lo largo de toda una temporada, dará mejor rendimiento que la medular del Madrid, en la que sus dos grandes figuras, Kroos y Modric, cumplirán los 34 y 38 años, respectivamente. La llegada de Bellingham debería ser un punto a favor, pero está por ver su adaptación, teniendo en cuenta que, comparando por edad, Pedri y Gavi ya están contrastados. Del mismo modo, Vitor Roque tampoco sería garantía de efecto inmediato. Hasta aquí, Laporta tiene razón: hoy el Barça tiene mejor equipo que el Madrid. Pero a los blancos les queda la baza de Mbappé. Si fichan al francés, tendrán mejor delantera y, muy probablemente, al jugador más determinante. Pero Mbappé solo es un sueño...

La clave: el Barça ganó la Liga de calle y a día de hoy sigue siendo superior a los blancos.