La mejor cantera de la historia del fútbol

Los jugadores del Juvenil A celebraron el título más importante en Nyon / UEFA

El apagón dejó a la mayoría de culés sin la posibilidad de disfrutar de la final de la Youth League pero ello no tiene que deslucir un éxito histórico.

El Barça goleó (4-1) al Trabzonspor en un nuevo recital del equipo de Belletti. El Juvenil A blaugrana ya ha conquistado la Copa del rey, la liga y la Youth League. Y lo ha logrado con una exhibición tras otra.

La final de la copa llegó con una goleada espectacular al Zaragoza (5-0), la liga se consiguió en el campo del Espanyol (0-3) con un baño memorable mientras que la Champions juvenil se cerró con otro recital tremendo.

La Masia vuelve a reinar en Europa. Juliano Belletti ha logrado sacar lo mejor de un grupo de jugadores de gran talento entre los que no están los que ya han ascendido al primer equipo y al filial.

Ganar la Youth League con las generaciones del 2006 y 2007 cuando Lamine, Cubarsí, Fort y Bernal están en el primer equipo y Alexis, Guille o Toni en el B solo puede pasar en el Barça.

El Barça, campeón de la Youth League / AP

Nadie sabe captar, formar y promocionar jugadores como el Barça. Jugadores con un estilo de juego reconocible y único.

Hay que dejar de ser prudentes y políticamente correctos en el mensaje sobre lo que es y representa La Masia. La cantera del Barça es la mejor del mundo y de la historia.

Seamos conscientes y valorémoslo como toca.

En las semifinales de la Champions el entrenador del Arsenal es un Mikel Arteta que se formó como jugador en La Masia y recientemente explicó que la cantera del Barça no se puede replicar en ningún otro club porque lo que tiene el Barça es único.

El PSG está realizando su mejor temporada europea con un entrenador Luis Enrique que dio sus primeros pasos como técnico en el fútbol base del barça. Su método está basado en la idea de juego que se enseña en La Masia.

El mejor entrenador de la historia del fútbol, Pep Guardiola, es un hijo genuino de La Masia. El mejor futbolista de todos los tiempos, Leo Messi, se crió en la cantera barcelonista. El mejor equipo de todos los tiempos, el Barça de Guardiola y Messi, era un conjunto formado por una base mayoritaria de integrantes del fútbol base blaugrana.

El Dream Team de Cruyff, uno de los equipos más influyentes de la historia del fútbol, tenía una base de jugadores formados en la cantera.

Y no hay que ir más lejos, el Barça de Flick tiene en Cubarsí y Lamine Yamal sus máximos representantes en defensa y en ataque.

Y no solo ellos, los Balde, Casadó, Fermín, Gavi y compañía son el corazón y el espíritu de un equipo que está asombrando al mundo. El mundo no deja de sorprenderse de la capacidad increíble del Barça de generar sus propios cracks.

No hay otro talento como Lamine en todo el planeta ni un defensa juvenil tan maduro y eficaz como Cubarsí. Pero la historia no se acaba aquí. Los que vienen por detrás son muy buenos. Los rivales del Barça no están preparados para lo que viene.

Hugo Alba y sus compañeros demostraron que son los mejores de Europa de su categoría / UEFA

Son tan buenos que acaban de conquistar la Youth League y ya es la tercera en once ediciones para el Barça. ¿Se imaginan que otro club hubiera logrado todo esto? La propaganda sería terrible y sabríamos hasta el nombre del cocinero de la residencia de esta academia tan exitosa.

Pero no es así porque quién lo ha logrado es el Barça. La Masia es el pasado, el presente y el futuro del Barça. La Masia es la mejor academia de todos los tiempos.

Presumamos de ello y salgamos con todo a avergonzar a los que todavía tienen la 'valentía' de asegurar que La Fábrica es la mejor cantera por un informe en el que consideran canteranos a Valverde, Vinicius o Rodrygo. Grotesco es un calificativo que se queda corto para valorar este hecho. Defendamos la verdad y desmontemos las 'fake news' que alcanzan en este sentido límites muy cercanos al ridículo.

Hoy es un día para acordarse de Josep Boter, Oriol Tort, Laureano Ruiz, Martínez Vilaseca, Quique Costas y tantos y tantos formadores anónimos que han puesto de su parte para convertir al barça en el mejor club formativo del mundo.

La grandeza del barça es que apuesta por La Masia para ganar, no lo hace por romanticismo, lo hace porque con la gente de casa y un estilo propio se ha demostrado que es más fácil ganar y sentirte orgulloso no solo del qué sino del como. Dejemos atrás los complejos y sintámonos muy orgullosos de tener la mejor cantera del mundo.

La Masia es la mejor cantera de la historia del fútbol.