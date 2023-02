Mejor un buen canterano que un mal fichaje

Fichar por fichar no tiene ningún sentido. Y menos aún cuando la situación económica no permite despilfarros y LaLiga mantiene su presión asfixiante con el ‘fair play’. Por eso, el Barça ha tomado la acertada decisión de no entrar en la siempre compleja batalla del mercado invernal. El vestuario ha perdido en las últimas semanas tres efectivos (Piqué se retiró en noviembre, Memphis fichó por el Atlético y ayer se cerró el traspaso de Bellerín al Sporting de Lisboa), pero Xavi no ha presionado para que lleguen nuevas incorporaciones. Está satisfecho con la plantilla que tiene, considera que está compensada y se muestra convencido de que existe talento suficiente para competir por los tres títulos en juego.

El técnico, de hecho, estaba más preocupado ayer del partido de esta noche ante el Betis que de los hipotéticos movimientos de última hora, que finalmente no se produjeron. Porque ganar hoy en el Benito Villamarín sería redondear un inicio de año perfecto. El Barça ha arrancado el 2023 de forma impecable: ocho victorias en ocho partidos (incluida la tanda de penaltis de las semifinales de la Supercopa de España ante el mismo Betis). En la Liga, un nuevo triunfo solidificaría su cómodo liderato (5 puntos de ventaja) y metería presión a un Madrid que solo ha ganado 3 de sus últimos 7 encuentros en esta competición.

El conjunto blaugrana debe aprovechar su buena racha y su solvencia para seguir dando pasos en la construcción de un proyecto campeón. Sin nuevos fichajes, que tampoco son imprescindibles porque difícilmente mejorarían lo que ya existe. Y esa, precisamente, es la clave. Antes de pagar por futbolistas mediocres que aportan poco o nada, mejor mirar al filial o incluso al juvenil, como está haciendo Xavi con jugadores como Alarcón o Lamine Yamal. El futuro (y casi el presente) del Barça no pasa por inversiones de riesgo, sino por apuestas seguras con futbolistas de la cantera.

Y, por supuesto, por asegurar la continuidad de las nuevas estrellas como Gavi, que finalmente pudo ser inscrito como jugador del primer equipo de pleno derecho y hoy ya lucirá el dorsal ‘6’. La historia del Barça (incluso la más reciente) está repleta de fichajes caros y de escaso o nulo rendimiento que han cerrado la puerta a jóvenes de la casa. Este es un error recurrente que tanto Laporta como Xavi quieren evitar que se vuelva a producir. Y en este mercado de invierno lo han demostrado con hechos. Mejor un buen futbolista de La Masia que un mal fichaje.