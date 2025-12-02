El mejor Barça de Flick ya está aquí

El Barça jugó contra el Atlético el mejor partido de la temporada. Buena intensidad, buenas sensaciones y buen dominio del juego. Se nota mucho cuando Pedri y Raphinha están sobre el terreno de juego. Solo faltó que Lewandowski no hubiera fallado un penalti para completar una excelente primera parte que dejó en evidencia al conjunto de Simeone. La prueba es una posesión de casi el 80% por parte de los de los locales.

Los azulgranas no bajaron el ritmo en el segundo periodo y se adelantaron en el marcador por méritos propios. No obstante, el mejor Barça de Hansi Flick continuó dispuesto a demostrar que ya está aquí. Y lo lograron en la primera victoria de la temporada contra uno de los grandes: tres puntos que le mantienen líder, que ponen más presión al Madrid y que dejan al Atlético a seis puntos.

Es cierto que no hay nada ganado y que queda mucho, pero el Barça, compitiendo de esta manera, se vuelve a posicionar como un equipo preparado para volver a conquistar títulos. Si logran consolidar la defensa, Pedri y Raphinha se recuperan al cien por cien, Dani Olmo sigue acertado de cara al gol y Lamine continúa brillando, hay margen para volver a soñar.

Pues claro que se sufrió. Solo faltaría. Ante el Atlético siempre se padece, pero no se puede pedir más a un equipo que acabó jugando sin seis de sus titulares y hasta logró un tercer tanto. En fin, una victoria que puede marcar una temporada.

Alexia y Pina marcan la diferencia

La jugadora más valiosa de la Liga de Naciones 2025 fue Alexia Putellas, mientras que Claudia Pina se llevó el MVP de la final. La selección española, con ocho futbolistas del Barça en el equipo titular, dominó de principio a fin y se llevó sin apuros la Nations League. Otro gran éxito del fútbol español y de una generación que está marcando una época.

¡Felicidades, campeonas!