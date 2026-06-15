La verdadera medida de Julián Álvarez

Con Julián Álvarez tengo sensaciones divididas. Me parece muy buen jugador pero no tanto como para estar entre los mejores del mundo. Me parece un gran delantero, pero no un gran goleador. Me parece un 9 que no es 9, un mediapunta que no es mediapunta puro. Siento que tiene más fútbol del que he sido capaz de verle, pero a sus 26 años ya es hora de que despeje dudas. Julián es más que un goleador, cierto, pero resulta que al Barça se le ha ido el goleador, GOLEADOR, con mayúsculas y éste es el hueco que vendría a cubrir.

Por otro lado, sí es un futbolista con unas condiciones claramente compatibles con el estilo Barça, dinámico y asociativo que destaca también por su capacidad física y de presión, detalle éste que desde luego Lewandowski no aportaba y del que los grandes goleadores normalmente carecen, ahí tienen los problemas del Madrid con Mbappé, sin ir más lejos.

Podemos considerar que el Mundial de 2022 fue el momento de su explosión, aunque siempre ha estado sobre los veinte goles por temporada en sus equipos. A la sombra de Messi, como no podía ser de otro modo, Julián supo encontrar su puesto en Catar. Cuatro goles en siete partidos, de ellos dos más una asistencia en la semifinal ante Croacia. Tercer máximo goleador, poca broma, sólo detrás de Mbappé y Messi. Ahí sí fue decisivo, ahí sí demostró carácter para aparecer cuando el equipo más lo necesita y al límite de la exposición pública y mediática. Pero ha de hacerlo más veces, con continuidad, que sea la norma más que la circunstancia. Por eso este es el Mundial en el que Julián Álvarez ha de dar la verdadera medida de su fútbol.

Tal vez llegó demasiado joven al City, donde Haaland le tapó su progresión, y no es el Atlético un grande en el que lograr los títulos que avalen su currículum. En el Mundial jugará con el campeón del mundo, será por fin el líder de un equipo, con permiso de Messi, que siempre es líder y referente y en cualquier caso, será una gran ayuda para él restándole presión y un cierto grado de atención en la vigilancia de los rivales.

En el ataque, Julián es la gran baza argentina y no puede fallar, especialmente en los partidos a vida o muerte y ante adversarios poderosos, no valen Argelia o Jordania. Es ahí donde deberá marcar diferencias compitiendo con los más grandes, Kane, Mbappé, por posición y gol, y Lamine, Olise, por trascendencia en el juego. Y es que no podemos obviar que cuando a uno le ponen en el club de los 120 millones, de los 150 me resisto a incluirlo porque la oferta del Madrid ha sido una broma, hay que compararle ya con los más grandes del momento.

El Atlético se ha empeñado en que lo sea rechazando los cien millones que ha ofrecido el Barça, pero para tener la certeza de que los vale, necesitamos que haga un gran Mundial, aún a riesgo de que entonces cueste todavía más.